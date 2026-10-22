Cabinetul de Planificare Familială din Policlinica Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu primește pacienți fără bilet de trimitere și fără asigurare medicală, a anunțat joi spitalul.

Detaliile le-a dat dr. Camelia Petre, medic primar în cabinet, care a răspuns la întrebări într-o postare publicată pe pagina de Facebook a SCJU Sibiu. Cabinetul funcționează în Ambulatoriul de Specialitate al spitalului, adică în Policlinică, partea spitalului unde pacienții vin la consultații fără să fie internați.

Potrivit medicului, aici poate veni oricine are nevoie de informații, sfaturi sau îngrijire legate de sănătatea sexuală și de reproducere, adică de tot ce ține de viața intimă, de evitarea unei sarcini nedorite sau de planificarea uneia. „Cabinetul este deschis tuturor celor care au nevoie de consiliere și sprijin”, a spus dr. Camelia Petre. Minorii pot veni și ei, însoțiți de un părinte.

Ce se poate rezolva la cabinet

Medicul enumeră mai multe tipuri de servicii:

consiliere pentru contracepție : o discuție cu medicul despre metodele prin care poate fi evitată o sarcină și despre cea care se potrivește fiecărei paciente;

: o discuție cu medicul despre metodele prin care poate fi evitată o sarcină și despre cea care se potrivește fiecărei paciente; montarea și scoaterea steriletului : steriletul este un dispozitiv mic, de obicei în formă de T, pe care medicul îl așază în uter și care previne sarcina pentru o perioadă lungă;

: steriletul este un dispozitiv mic, de obicei în formă de T, pe care medicul îl așază în uter și care previne sarcina pentru o perioadă lungă; prevenția și depistarea cancerului de col uterin : colul este partea de jos a uterului, iar depistarea din timp (screeningul) înseamnă controale periodice la femei fără simptome, pentru ca eventualele modificări să fie descoperite și tratate devreme;

: colul este partea de jos a uterului, iar depistarea din timp (screeningul) înseamnă controale periodice la femei fără simptome, pentru ca eventualele modificări să fie descoperite și tratate devreme; prevenția și depistarea infecțiilor cu transmitere sexuală , adică a bolilor care se iau prin contact sexual;

, adică a bolilor care se iau prin contact sexual; consiliere la menopauză, perioada în care menstruația se oprește definitiv, iar corpul trece prin schimbări hormonale.

Postarea spitalului nu spune dacă unele dintre aceste servicii au costuri. Informația se poate cere la telefonul de programări.

Program și programări

Programările și informațiile suplimentare se obțin la telefon 0269 215 050, interior 334. Cabinetul are următorul program:

luni: 10:00–18:00;

marți–vineri: 08:00–15:00.

Cum se alege metoda de contracepție

Nu există o metodă bună pentru toată lumea, explică medicul. Alegerea se face pentru fiecare pacientă în parte, în funcție de vârstă, de sarcinile și nașterile avute până atunci, de echilibrul hormonal, de eventualele boli și de preferințele ei. Rostul discuției din cabinet este ca pacienta să primească informații corecte și să aleagă o metodă sigură.

Dr. Camelia Petre insistă și pe educația pentru sănătatea sexuală a adolescenților și tinerilor. Potrivit ei, la cabinet aceștia primesc informații corecte, pot pune întrebări și pot vorbi deschis despre ce îi preocupă, cu respect și confidențialitate. Tot de aici află că o boală se previne, de cele mai multe ori, mai ușor decât se tratează.

Spitalul a mai prezentat serviciile cabinetului în primăvară și de Ziua Mondială a Contracepției, pe 26 septembrie. Prevenirea cancerului de col uterin a fost în atenție și prin vaccinare: vaccinările anti-HPV din județul Sibiu au ajuns la aproape 9.000, HPV fiind virusul care provoacă majoritatea acestor cancere. Tot la Spitalul Județean, medicii au prezentat recent tratamentele prin care tumori, fibroame și artere înfundate sunt rezolvate fără operație clasică.

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