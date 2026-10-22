Pe scurt: Serviciul de plată online al Primăriei Cisnădie este indisponibil. Află cum poți achita taxele și ce alternative ai la dispoziție.

Plata online a taxelor și impozitelor locale pe platforma Primăriei Cisnădie nu mai funcționează, deocamdată. Instituția a anunțat joi, 22 octombrie, că serviciul este temporar indisponibil din cauza unui atac cibernetic raportat la nivel internațional. Localnicii își pot achita în continuare obligațiile online, pe ghiseul.ro.

„Vă informăm că, în prezent, serviciul de plată online este temporar indisponibil, ca urmare a unui atac cibernetic raportat la nivel internațional, care afectează funcționarea platformei”, a transmis Primăria Orașului Cisnădie, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Instituția precizează că plățile pot fi făcute în continuare prin platforma națională ghiseul.ro și promite că revine cu informații imediat ce serviciul propriu va fi restabilit. Primăria nu a anunțat un termen.

Alerta mondială: o breșă în tehnologia din spatele a milioane de site-uri

Anunțul de la Cisnădie vine în plină alertă cibernetică internațională. Miercuri, 21 octombrie, echipa care dezvoltă PHP, limbajul de programare pe care funcționează milioane de site-uri, inclusiv cele construite pe WordPress, a publicat de urgență reparații pentru două breșe de securitate grave, numite „PHP2Shell”. Pe un server neactualizat, ele permit unui atacator să-și ruleze propriile comenzi fără să aibă nevoie de vreo parolă. Breșele au primit un scor de gravitate de 9,2 din 10.

Atacurile au început chiar înainte ca reparațiile să fie publicate. Compania americană Cloudflare, una dintre cele mai mari firme care protejează site-uri, a raportat primele atacuri în dimineața zilei de 21 octombrie, iar echipa de securitate a Amazon a semnalat încercări de exploatare încă din 17 octombrie, potrivit firmelor de securitate care urmăresc incidentul.

În Europa, mai multe instituții publice și-au închis preventiv site-urile până la aplicarea actualizărilor. La Berlin, spitalul universitar Charité și-a scos site-ul offline miercuri, iar programările online au fost suspendate temporar, potrivit agenției germane de presă dpa.

În România: DNSC cere actualizări urgente, Tulcea și-a închis portalul

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), instituția statului care răspunde de securitatea online, avertizează că orice server care folosește PHP, nu a fost actualizat și este accesibil din internet trebuie considerat „la risc ridicat de compromitere”. Pentru că demonstrațiile de atac au devenit publice și au fost deja raportate atacuri, DNSC consideră foarte probabil ca breșele să fie exploatate pe scară largă și cere actualizarea imediată a serverelor.

La Tulcea, Primăria municipiului a suspendat preventiv, de joi, accesul la portalul propriu, prin care se fac și plăți online, a relatat Ora de Tulcea. Primarul Ștefan Ilie a declarat, pentru Radio România Constanța, că între timp plățile online se pot face pe ghiseul.ro și că speră ca site-ul să revină în aproximativ 48 de ore. Tot joi, site-ul Poliției Române era indisponibil, cu un mesaj despre lucrări de mentenanță și actualizări de securitate, fără o confirmare oficială că ar avea legătură cu alerta.

Atenție la mesajele false în numele ghiseul.ro

Cine plătește acum pe ghiseul.ro trebuie să intre direct pe site, nu prin linkuri primite în mesaje. Autoritatea pentru Digitalizarea României, care administrează platforma, a precizat anterior că ghiseul.ro nu trimite e-mailuri sau SMS-uri despre obligațiile de plată. Anul acesta, DNSC a primit numeroase sesizări despre mesaje false în numele ghiseul.ro, care cereau plata unor taxe sau amenzi inexistente.

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