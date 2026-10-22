Pe scurt: România intră sub informare meteo de ploi și vânt, cu rafale de până la 80 km/h. Vezi ce spun meteorologii despre evoluția vremii în weekend.

După câteva zile cu vreme însorită, condițiile meteo se schimbă semnificativ în România, potrivit Știrile PRO TV. Meteorologii au emis o informare valabilă până vineri, 23 octombrie 2026, care vizează ploi, vânt puternic și scăderi de temperatură în aproape toată țara.

Episoadele de vânt au început încă de miercuri, 21 octombrie 2026, când a fost emis un cod galben pentru intensificări ale vântului în județele Caraș-Severin și Timiș. În aceste zone, rafalele au putut atinge izolat până la 80 km/h, conform meteorologilor. Codul galben a fost valabil până joi dimineață, la ora 8:00.

În paralel, a fost emisă o informare meteorologică de vânt și ploi, valabilă până vineri, 23 octombrie 2026, la primele ore ale dimineții. Aceasta vizează aproape toată țara, cu excepția județelor din sud, unde intensificările vântului vor fi mai puțin semnificative. În restul regiunilor, vântul ar putea atinge local 70 km/h, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse.

Joi, 22 octombrie 2026, meteorologii anunță ploi în cea mai mare parte a țării. În anumite regiuni sunt posibile și descărcări electrice, iar local se pot semnala chiar și episoade de grindină. Aceste fenomene vor contribui la o scădere a temperaturilor, mai ales spre finalul intervalului de informare.

Vineri, 23 octombrie 2026, valorile termice vor fi mai scăzute față de zilele precedente, însă în sudul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii precizează că, deși vremea va fi mai rece, nu se așteaptă abateri semnificative față de climatul obișnuit al lunii octombrie în aceste regiuni.

În weekend, vremea va reveni treptat la normal. Sunt prognozate maxime de până la 21 de grade Celsius și perioade cu soare în anumite zone ale țării. Astfel, după episodul de instabilitate, românii se pot aștepta la o încălzire temporară și la o ameliorare a condițiilor meteo.

Ora de Sibiu a scris, în urmă cu 3 zile, despre vreme capricioasă în următoarele două săptămâni: ploi abundente și scăderi bruște de temperatură.

Specialiștii recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să fie pregătiți pentru posibilele fenomene severe, în special în zonele vizate de codurile galbene de vânt și ploi.

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