Pe scurt: Primăria Rășinari pune Căminul Cultural la dispoziția oricui vrea să organizeze o întâlnire publică despre proiectul minier de pe Valea Dobra, indiferent de poziție. Instituția spune că rămâne neutră înaintea referendumului din 8 noiembrie.

Primăria Rășinari pune Căminul Cultural la dispoziția oricui vrea să organizeze o întâlnire publică despre proiectul de exploatare a magneziului, fie că susține, fie că respinge mina. Anunțul a fost făcut joi, într-o informare publică a instituției, cu două săptămâni și jumătate înaintea referendumului local din 8 noiembrie.

Sala poate fi solicitată de „toate persoanele și grupurile interesate, indiferent de poziția susținută”, arată primăria. Accesul se acordă „în condiții egale și nediscriminatorii”, în funcție de disponibilitatea spațiului și cu respectarea regulilor aplicabile. Cei interesați trebuie să se adreseze primăriei pentru a stabili detaliile organizatorice.

Căminul Cultural este locul în care, la sfârșitul lui septembrie, rășinărenii s-au adunat să ceară un referendum pe tema carierei de magneziu.

Ambele tabere au dreptul la campanie

Primăria invocă Legea referendumului (Legea nr. 3/2000), care prevede că partidele și cetățenii își pot exprima liber opiniile „prin mitinguri, adunări publice și mijloace de informare în masă”.

„Atât susținătorii exploatării miniere, cât și cei care se opun acesteia au dreptul să își prezinte public argumentele și punctele de vedere, cu respectarea legii”, transmite instituția.

Administrația locală spune că nu va lua partea niciunei tabere. Potrivit informării, rolul primăriei „nu este de a influența opțiunea de vot a cetățenilor”, ci de a asigura respectarea legii și accesul egal la mijloacele de exprimare.

Dezbaterea oficială de mediu nu o face primăria

Primăria face și o distincție între întâlnirile organizate la nivel local și consultarea publică oficială din procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Potrivit Legii nr. 292/2018, aceasta este coordonată de autoritatea pentru protecția mediului, nu de administrația locală.

În etapele prevăzute de lege, cetățenii pot trimite observații și propuneri și pot participa la dezbaterile publice organizate în cadrul procedurii de mediu, mai arată primăria.

Referendumul din 8 noiembrie

Locuitorii din Rășinari votează duminică, 8 noiembrie, dacă sunt de acord cu exploatarea minieră. Pentru ca referendumul să fie valabil, la urne trebuie să vină cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși, adică în jur de 1.290 de persoane.

Proiectul companiei MPI Magnesium vizează perimetrul de pe Valea Dobra și a stârnit opoziție în Rășinari și în Mărginimea Sibiului. Organizații de mediu au cerut retragerea licenței, iar pe 18 octombrie a avut loc un protest în Piața Mare din Sibiu.

De partea cealaltă, compania ia în calcul să reducă perimetrul de exploatare de la 915 la mai puțin de 100 de hectare. Șeful MPI Magnesium a explicat proiectul și în interviul acordat Ora de Sibiu.

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