Primăria Sibiu a contractat zece lucrări de demolare, de aproape 212.000 de lei, arată notificările publicate în SEAP pe 16 și 19 octombrie. Cea mai scumpă, de 100.736,64 lei, privește o clădire cu parter, două etaje și mansardă ridicată fără forme legale pe strada Cucului nr. 2, în Turnișor.

Pe listă sunt și alte construcții făcute fără forme legale, de la lucrări la două case până la un gard și o placă de beton, dar și terase, standuri și o vitrină pentru înghețată amplasate pe domeniul public. Toate lucrările au fost atribuite direct, iar șapte dintre ele au revenit firmei sibiene BIM SRL. Achizițiile au fost finalizate între iulie și septembrie.

Lista lucrărilor

strada Cucului nr. 2, Turnișor: desființarea unei clădiri P+2E+M construite fără forme legale, 100.736,64 lei (BIM);

strada Cantonului: demolarea unui imobil ridicat fără autorizație de construire, într-un dosar de executare din 2016, 45.000 de lei (BIM);

ridicarea a patru standuri pentru vânzarea înghețatei, amplasate pe domeniul public, 18.000 de lei (BIM);

strada Ghiocelului: desființarea unor lucrări făcute fără forme legale la două case de locuit, într-un dosar de executare din 2023, 14.500 de lei (BIM);

strada Muncel nr. 9, blocul 9: desființarea unor construcții amplasate fără forme legale în spatele blocului, 8.500 de lei (Conmad Group Solution);

Calea Dumbrăvii nr. 151: desființarea unui gard de 24,3 metri, din lemn, beton și metal, ridicat fără forme legale, 7.400 de lei (Forus B.V.);

ridicarea unei vitrine pentru înghețată amplasate pe domeniul public fără aprobare, 4.500 de lei (BIM);

ridicarea a două terase de pe domeniul public, una dintre ele pe strada Nicolae Bălcescu nr. 39, câte 4.500 de lei (BIM);

strada Muncel: desființarea unei plăci de beton de 20 de metri pătrați, amplasate fără forme legale, 4.136,25 lei (Terra Building).

Împreună, cele șapte lucrări atribuite firmei BIM SRL valorează peste 191.000 de lei.

Cea mai scumpă: clădirea de pe strada Cucului

Contractul pentru strada Cucului nr. 2 apare în notificarea DAN2887523, publicată pe 19 octombrie. Obiectul lui este desființarea unui imobil construit „FFL”, adică fără forme legale, cu regim de înălțime P+2E+M. Ca dată de finalizare a achiziției este trecută 17 august 2026.

Pe strada Cucului, o clădire cu parter, două etaje și mansardă, din cărămidă și BCA netencuite, apare neterminată încă din iulie 2012, în imaginile Google Street View. Strada se termină în strada Ghiocelului, pe care se află și cele două case din același lot de demolări.

17 demolări de la începutul anului

Potrivit SEAP, de la începutul lui 2026 Primăria Sibiu a notificat cel puțin 17 achiziții directe de lucrări de demolare, în valoare totală de aproape 390.000 de lei. Cea mai scumpă, de 110.000 de lei, a fost publicată în iulie și privea desființarea unor grădini și anexe construite fără forme legale pe domeniul public, pe strada Muncel. Tot în iulie, Primăria a contractat cu 28.800 de lei desființarea unor anexe din lemn, metal și sârmă construite fără forme legale în spatele Pieței Rahova.

BIM SRL a primit zece dintre cele 17 contracte, de peste 313.000 de lei.

Cine suportă costul

Potrivit Legii 50/1991, construcțiile ridicate fără autorizație se desființează pe cheltuiala contravenientului: după o hotărâre judecătorească pe care proprietarul nu o respectă sau, pentru cele de pe domeniul public, direct pe cale administrativă, fără proces. Notificările din SEAP nu arată dacă Primăria a recuperat deja vreo sumă de la proprietari.

Municipalitatea a mai ajuns la demolare și în alte cazuri. În ianuarie, Primăria a câștigat în instanță demolarea parțială a unei clădiri de pe Calea Dumbrăvii, iar câteva zile mai târziu a început demersurile pentru executarea silită a proprietarilor. Anul trecut, un sibian care își construise un pod peste Valea Săpunului fără acte a fost obligat să-l demoleze.

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