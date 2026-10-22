Pe scurt: Controalele ITM Sibiu au scos la iveală muncă nedeclarată și nereguli la programul de lucru pe șantiere. Amenzile depășesc 227.000 de lei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu a desfășurat, în perioada 12–16 octombrie 2026, o campanie de control pe șantierele din județ, vizând combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării legislației muncii, a securității și sănătății în muncă.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de ITM Sibiu, acțiunile au vizat firmele care activează în construcția de clădiri (cod CAEN 41), lucrări de geniu civil (cod CAEN 42) și lucrări speciale de construcții (cod CAEN 43).

În urma celor 29 de controale efectuate, inspectorii de muncă au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, însumând 227.500 de lei. De asemenea, au fost dispuse 86 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate la angajatorii verificați.

Obiectivele campaniei au inclus identificarea și verificarea angajatorilor din domeniul construcțiilor, eliminarea neconformităților și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor privind respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă.

Printre cele mai frecvente nereguli depistate de inspectorii ITM Sibiu se numără:

amenajarea necorespunzătoare a locurilor de muncă la înălțime

primirea la muncă a unor persoane fără contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității

lipsa evidenței orelor de muncă prestate de salariați, cu menționarea orei de început și de sfârșit a programului.

Alexander George Wolf, inspector-șef al ITM Sibiu, a declarat: „Combaterea muncii nedeclarate și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă reprezintă priorități ale activității Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu. Angajatorii trebuie să conștientizeze că respectarea legislației nu este doar o obligație legală, ci și o responsabilitate față de oamenii care lucrează în cadrul companiilor lor. Vom continua acțiunile de control și prevenție pentru a asigura respectarea drepturilor salariaților și desfășurarea activităților în condiții de legalitate și siguranță.”

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre controalele ITM la angajatorii de zilieri din Sibiu, când inspectorii au identificat 28 de nereguli și au aplicat sancțiuni de 38.000 de lei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a anunțat că va continua acțiunile de control și prevenție pentru a asigura respectarea drepturilor salariaților și desfășurarea activităților în condiții de legalitate și siguranță.

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