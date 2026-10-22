Puștoaica din Sibiu care a cucerit Mamaia, urcă pe scenă la Vocea României: povestea impresionantă a Cristianei Sofia Damian / video

Sibiul se mândrește cu o voce de excepție. Cristiana Sofia Damian, o tânără artistă de doar 16 ani, a cărei maturitate și pasiune pentru muzică au purtat-o deja pe mari scene internaționale, va evolua vineri în fața juriului celebrului show de talente „Vocea României”.

Cu un palmares impresionant pentru vârsta ei, marcat de distincții naționale majore, sibianca este pregătită să demonstreze că talentul autentic, dublat de o mulțime de ore de studiu, duce la performanțe remarcabile.

Sibianca va cuceri juriul Vocea României

În toamna acestui an, parcursul muzical al Cristianei atinge o nouă bornă importantă prin participarea la emisiunea-concurs „Vocea României”. Momentul sibiencei va fi difuzat vineri, de la ora 20:30.

Pentru tânăra artistă, scena de la ProTV este ocazia perfectă de a-și împărtăși sensibilitatea și energia cu publicul larg din întreaga țară, demonstrând acea maturitate creativă care o definește. „A venit momentul să vă spun și vouă! Vinerea asta o să mă vedeți la Vocea României pe PRO TV! Nici nu vă imaginați cât de fericită sunt și cât de mult înseamnă pentru mine experiența asta! De abia aștept să vedeți și voi!”, a scris Cristiana pe rețelele de socializare.

Un parcurs construit pe pasiune: de la corul de copii, la maeștrii muzicii românești

Cristiana a descoperit scena de la o vârstă fragedă. La doar cinci ani cânta deja într-un cor de copii coordonat de o soprană a Filarmonicii de Stat din Sibiu, iar un an mai târziu debuta cu primele cursuri de canto și lecții de pian la Palatul Copiilor.

De-a lungul anilor, vocea ei a fost șlefuită de profesori și mentori de prestigiu. La Sibiu, s-a pregătit cu Olivia Scrobote de la Liceul de Arte, dar și cu distinșii muzicieni de jazz Mihaela și Mihai Pîțan. Perfecționarea sa a continuat la nivel înalt alături de nume sonore ale industriei: Mira Boțocan (vocal coach Vocea României), Crina Mardare, cu care a aprofundat tehnici vocale moderne, compozitorul Viorel Gavrilă și Ozana Barabancea.

Aceste colaborări i-au oferit oportunitatea de a împărți scena cu artiști consacrați precum soprana Arlinda Morava, tenorul Vlad Miriță și compozitorul Cristian Faur, formându-și un repertoriu vast, de la pop și jazz, la blues, soul și musical.

A adus Trofeul Mamaia la Sibiu

Munca depusă a fost încununată rapid de recunoașterea juriilor de specialitate. La nici 16 ani, tânăra din Sibiu a obținut Marele Premiu – Trofeul Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2025, la Secțiunea Creație, dând viață piesei „Prima iubire ești tu”, compusă special pentru ea de maestrul Adrian Daminescu. Acest trofeu este doar vârful de lance al unei liste lungi de distincții, printre care se numără premii de excelență la festivaluri precum „Florentin Delmar”, „George Grigoriu” sau „Cununa Petrolului”.

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▶ Vezi pagina acestui video: Puștoaica din Sibiu care a cucerit Mamaia, urcă pe scenă la Vocea României: povestea impresionantă a Cristianei Sofia Damian — VIDEO

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Iar talentul Cristianei nu a rămas neobservat nici peste hotare. Artista a fost invitată să susțină momente muzicale memorabile pe scene internaționale: de la World Fashion Festival Awards în Dubai (unde a cântat în fața membrilor Casei Regale și a diplomaților), la Milano Fashion Week, și până la festivalul de modă Sharm El Sheikh Fashion Week din Egipt. O relație specială o leagă de publicul din Canada, unde a susținut spectacole trei ani la rând în Montréal și Québec, colaborând inclusiv cu muzicieni de top din anturajul celebrei Celine Dion, precum pianistul Guillaume Marchand și vocal coach-ul Monique Cardinal.

„Vorbe goale”, primele compoziții și visul american la Berklee

Dincolo de calitățile interpretative, Cristiana Sofia Damian se afirmă și ca un talentat creator de muzică, fiind membră UCMR-ADA din vara anului 2023. În ianuarie 2026, artista a lansat primul său videoclip pentru single-ul „Vorbe goale”,o piesă ce îi poartă semnătura și care abordează tema primei iubiri printr-un mesaj profund despre autenticitate și prețuire personală, realizat în colaborare cu casa de producție SICVRIO.

Cu o viziune clară asupra viitorului său, sibianca urmează deja cursuri de compoziție și tehnică vocală la celebra Berklee College of Music din Boston, SUA. Visul ei cel mare este să devină studentă cu drepturi depline a acestei prestigioase universități, aplicând în prezent la programele lor de pop, jazz și compoziție.

Până atunci, însă, atenția publicului se îndreaptă spre scena de la Vocea României, unde povestea Cristianei promite să scrie un nou capitol de succes.

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