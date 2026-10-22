Pe scurt: Violența din școlile românești și lipsa unor măsuri ferme îi îngrijorează pe părinți. Raluca Turcan cere deblocarea legilor pentru protecția elevilor.

Raluca Turcan a atras atenția, într-o postare pe Facebook din joi, 22 octombrie 2026, asupra creșterii violenței în școlile din România și a lipsei unor măsuri eficiente pentru protejarea elevilor.

Ea a descris situația actuală ca fiind una în care „elevi care își atacă colegii și profesorii cu macete și cuțite, bătăi filmate și urcate pe rețele” au devenit o realitate prezentă zilnic la televizor.

Turcan a subliniat că există soluții legislative deja propuse, dar care sunt blocate în Parlament. Printre acestea se numără monitorizarea audio-video în școli, consiliere psihologică pentru elevii cu risc, interzicerea telefoanelor pe durata cursurilor și depozitarea acestora în spații special amenajate.

De asemenea, ea a menționat proiecte care vizează protejarea minorilor sub 18 ani de conținutul nociv online, precum violență, autovătămare, pornografie sau cruzime, și o inițiativă prin care copiii sub 16 ani nu ar putea avea conturi pe rețelele sociale fără acordul părinților.

„Vom vedea dacă cei care țin aceste legi în sertar au curajul să le explice părinților de ce. Copiii noștri nu mai pot aștepta!”, a transmis Raluca Turcan, criticând lipsa de acțiune a parlamentarilor care blochează aceste măsuri.

Potrivit postării Ralucăi Turcan, este nevoie de acțiuni concrete pentru a preveni situații grave în școlile din România, asemănătoare celor din Statele Unite.

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