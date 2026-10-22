Firmele care cer statului înapoi TVA vor fi verificate printr-un control dacă o parte importantă din suma cerută provine de la furnizori cu probleme la Fisc, a explicat președintele ANAF, Adrian Nica. Șeful Fiscului a vorbit despre noile criterii de risc la rambursarea TVA într-un podcast moderat de Vlad Mercori, potrivit StartupCafe.ro.

Ce înseamnă rambursarea TVA

O firmă plătește TVA atunci când cumpără marfă sau servicii și încasează TVA atunci când vinde. Dacă într-o perioadă TVA-ul plătit furnizorilor este mai mare decât cel încasat de la clienți, firma poate cere diferența înapoi de la stat, prin decontul de TVA. Aceasta este rambursarea.

Potrivit lui Nica, Fiscul plătește lunar rambursări de TVA de aproximativ un miliard de euro.

Ce s-a schimbat

ANAF a stabilit prin Ordinul nr. 1.123/2026 situațiile în care o firmă este considerată cu risc de a primi TVA înapoi pe nedrept și modul în care îi sunt analizate cererile de rambursare. Fiscul a venit apoi cu clarificări și completări prin Ordinul nr. 1.425/2026, publicat luni, 19 octombrie.

Pe scurt, explică șeful ANAF, o firmă care nu apare cu risc în bazele de date ale Fiscului își primește rambursarea. Dacă riscul este mare, sistemul pune un semnal de alarmă pe dosar („red flag”, în cuvintele lui Nica), iar cererea ridică suspiciuni.

ANAF vede aceste riscuri cu ajutorul e-Factura, sistemul prin care trec facturile dintre firme, și al SAF-T, raportul electronic cu datele contabile pe care companiile îl trimit periodic la Fisc. Cele două îi permit să identifice tranzacțiile suspecte și contribuabilii cu risc fiscal, a spus Nica.

Când vine controlul

Exemplul dat de președintele ANAF: dacă o factură primită de la un furnizor care nu își depune declarațiile sau care a abandonat firme reprezintă mai mult de 20% din TVA-ul cerut la rambursare, Fiscul nu mai plătește banii ca până acum. Trimite, în schimb, un control care să lămurească în ce măsură firma care cere rambursarea a fost implicată în acea tranzacție.

Nica a explicat că un astfel de control nu verifică toată activitatea firmei, ci pune doar întrebări punctuale despre TVA. Dacă o firmă cere înapoi 100 de lei, iar 20 de lei provin de la un furnizor pe care ANAF nu îl găsește, inspectorii îi vor cere să arate cum a ajuns să lucreze cu acel furnizor. Altfel, firma poate renunța de bunăvoie la suma respectivă.

„Trebuie să ne explici (…) cum ai luat 20 de camioane de cărămidă”, a spus Nica, referindu-se la marfa cumpărată de la un furnizor pe care nu îl găsește nimeni, dar care a emis totuși factură prin e-Factura.

Șeful ANAF a mai spus că, dacă în aplicarea noilor reguli vor apărea probleme, instituția le va corecta la sesizările făcute profesionist, așa cum s-a întâmplat în cazul cesiunilor de firme, unde jurnaliștii de investigație au semnalat o anomalie.

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