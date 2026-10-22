Pe scurt: Sorin Radu a vorbit despre colaborarea cu angajatorii și proiectul campusului pentru învățământ dual.

Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Sorin Radu, consideră că pregătirea absolvenților pentru piața muncii nu poate fi doar responsabilitatea instituțiilor de învățământ. Acesta le-a transmis reprezentanților mediului de afaceri că firmele trebuie să colaboreze cu universitățile pentru a forma specialiștii de care au nevoie. Declarațiile au fost făcute la „Codul Bunelor Afaceri”, organizat la Sibiu.

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Prezent marți, 20 octombrie, la Odissea Events Hall, rectorul ULBS a participat la dezbaterea „Brandul de oraș: între identitate și reputație”, alături de primarul Astrid Fodor și alți invitați.

Sorin Radu a abordat așteptările recrutorilor și solicitările ca programele universitare să răspundă cât mai bine nevoilor pieței muncii.

Universitatea și firmele trebuie să găsească soluții împreună

Rectorul a explicat că instituțiile de învățământ pot dezvolta programe adaptate anumitor domenii economice, dar acest lucru presupune implicarea companiilor în pregătirea studenților. El a amintit colaborări și proiecte comune prin care ULBS a încercat să răspundă unor cerințe concrete ale angajatorilor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Rectorul ULBS, mesaj pentru firmele din Sibiu care caută angajați: viitorii specialiști trebuie formați împreună cu Universitatea — VIDEO

Ca exemplu, Sorin Radu a vorbit despre campusul pentru învățământ dual, menit să apropie pregătirea teoretică de practica din companii. Mesajul său a fost că firmele și instituțiile de învățământ trebuie să își asume împreună pregătirea viitorilor specialiști.

„Suntem mult prea critici cu noi înșine”

Rectorul ULBS a vorbit și despre imaginea Sibiului, apreciind că locuitorii sunt uneori mai severi cu orașul lor decât cu alte comunități.

„Sentimentul meu este că suntem mult prea critici cu noi înșine, cu orașul nostru, cu instituțiile noastre și suntem mai puțin critici cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru”, a afirmat Sorin Radu.

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Acesta a oferit și un exemplu de promovare a regiunii: la o reuniune recentă a Consorțiului Universitaria, oaspeții au primit produse locale în locul obiectelor promoționale obișnuite, inclusiv brânză de burduf din Mărginimea Sibiului, ciocolată artizanală și vin din zonă.

Astrid Fodor a rememorat cadourile de la Summitul UE

Pornind de la acest exemplu, primarul Astrid Fodor a amintit cadourile pregătite pentru delegațiile participante la Summitul Uniunii Europene, organizat la Sibiu în 2019. Potrivit edilului, în cufere din lemn realizate special au fost incluse produse reprezentative pentru zonă, de la Salam de Sibiu și brânzeturi până la vinuri și textile din Mărginime.

Declarațiile au fost făcute la prima ediție a „Codului Bunelor Afaceri”, organizată de Delia Pușcă, fondatoarea BE Remarkable. La întâlnire au participat aproximativ 120 de persoane.

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