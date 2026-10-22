Revedere emoționantă la Sibiu: militarii întorși din Kosovo, așteptați de familii

Pe scurt: Ceremonia de revenire a militarilor din Kosovo a adus împreună autorități, familii și structuri militare la Sibiu. Paul Kuttesch a transmis felicitări pentru misiunea îndeplinită.

Militarii sibieni din Elementul Național de Sprijin, rotația a VII-a, s-au întors din misiunea desfășurată în teatrul de operații din Kosovo. Ceremonia de sosire a avut loc la sediul UM 01434, situat pe Calea Cisnădiei din municipiul Sibiu, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Evenimentul a marcat revenirea în țară a militarilor care și-au încheiat misiunea în Kosovo, fiind un moment de recunoaștere a profesionalismului și dedicării de care au dat dovadă pe parcursul operațiunii.

La ceremonie au participat vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Paul Kuttesch, reprezentanți ai administrației publice locale, ai structurilor militare, precum și familiile militarilor.

Prezența autorităților și a celor apropiați a subliniat importanța solidarității și sprijinului pentru militarii care își îndeplinesc datoria departe de casă. În cadrul evenimentului, Paul Kuttesch a transmis felicitări militarilor pentru misiunea îndeplinită și le-a mulțumit pentru serviciul adus României.

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