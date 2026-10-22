Ruxandra Cibu Deaconu nu renunță la proiectul pentru adolescenții care au nevoie de ajutor psihologic

Pe scurt: Senatul a respins o lege care ar fi ajutat adolescenții să ceară sprijin psihologic fără semnătura părinților. Psihologi și profesori cer ca proiectul să nu fie abandonat.

O inițiativă legislativă care ar fi permis adolescenților de 16 ani să acceseze servicii de consiliere psihologică fără acordul părinților a fost respinsă în două comisii ale Senatului României.

Potrivit unei postări publicate de Ruxandra Cibu Deaconu pe Facebook, mentalitatea conform căreia „eu te-am făcut, eu te omor” încă influențează deciziile din Parlament, iar efectele se resimt direct în viața copiilor vulnerabili.

Ruxandra Cibu Deaconu a relatat povestea Anei, o adolescentă care trebuia să fie în pat înainte ca tatăl ei să ajungă acasă, pentru a evita certurile și scandalurile. Dacă Ana ar avea 16 ani și ar dori să vorbească cu un psiholog despre problemele din familie, legea actuală îi cere semnătura exact a părintelui de care se teme.

Povestea Anei a fost spusă de Darius, un băiat de 13 ani, pe scena Conferinței Naționale „Sănătatea mintală, infrastructură pentru performanță”, organizată de Școala de HR. Darius a vorbit despre propria copilărie, într-o familie care i-a permis să exploreze și să greșească, dar și despre prietena lui din copilărie, Ana, care trăiește într-un mediu abuziv.

Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că în România există sute de mii de copii ca Ana, cu părinți plecați, violenți sau alcoolici, care sunt nevoiți să îndure abuzurile până la majorat.

În cadrul panelului de după conferință, profesorul Marcel Bartic a propus ca profesorii să își întrebe elevii la începutul orei „Cum te simți azi?”, considerând că astfel ar putea fi identificate la timp depresiile, anxietățile și gândurile de suicid. El a precizat că această întrebare nu costă nimic, dar poate salva vieți.

Profesorul Bartic a menționat că este dificil să fie adoptată o astfel de lege, deoarece mulți părinți și decidenți nu înțeleg de ce un adolescent de 16 ani ar avea nevoie de un psiholog fără acordul părinților. Inițiativa legislativă a fost respinsă deja în două comisii ale Senatului.

La finalul discuției, mai mulți psihologi, psihoterapeuți și profesori au încurajat-o pe Ruxandra Cibu Deaconu să continue demersurile pentru această lege, subliniind că adolescenții au mare nevoie de sprijin psihologic. Ruxandra Cibu Deaconu a declarat că nu va renunța la proiect și că va continua să caute soluții legislative pentru copiii vulnerabili, împreună cu specialiștii care îi văd zilnic.

Potrivit postării de pe Facebook, schimbarea mentalității și a legislației este esențială pentru a proteja copiii aflați în situații de risc.

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