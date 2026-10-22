Pe scurt: Salvamont România pregătește tehnologii noi pentru salvări montane, cu accent pe drone și inteligență artificială. Specialiștii discută la Moisei despre digitalizare și pregătirea congresului internațional din 2027.

Salvamont România pregătește integrarea inteligenței artificiale și a peste 200 de drone în operațiunile de căutare și salvare a persoanelor dispărute pe munte.

Potrivit Mediafax, aceste tehnologii vor fi analizate în cadrul unei reuniuni naționale care va avea loc între 26 și 28 octombrie 2026, în localitatea Moisei, județul Maramureș.

Evenimentul va reuni delegați din cele 39 de servicii publice județene și locale Salvamont din țară. Printre principalele teme se numără dezvoltarea instrumentelor digitale pentru sprijinirea misiunilor de căutare și salvare, modernizarea echipamentelor și îmbunătățirea procedurilor de intervenție.

Aplicații digitale și analiză de date cu ajutorul IA

Participanții la reuniunea de la Moisei vor discuta despre îmbunătățirea aplicației Salvamont, a serviciilor Dispeceratului Național Salvamont și despre dezvoltarea Centrului Național de Analiză a Datelor, folosind inteligența artificială. De asemenea, va fi analizată valorificarea informațiilor colectate în timpul intervențiilor cu ajutorul celor peste 200 de drone aflate în dotarea structurilor Salvamont.

Datele obținute cu dronele ar putea fi folosite pentru planificarea mai eficientă a căutărilor, sprijinirea deciziilor echipelor de intervenție și creșterea șanselor de găsire a persoanelor aflate în dificultate pe munte.

Misiunile de salvare în zone greu accesibile necesită echipe specializate, echipamente performante și proceduri adaptate terenului.

Testarea echipamentelor și pregătirea congresului internațional din 2027

Salvamont România a anunțat că pentru 2027 prioritățile includ îmbunătățirea pregătirii salvatorilor, în special pentru intervenții aeriene, căutări cu ajutorul câinilor și operațiuni cu drone. La reuniunea de la Moisei, salvamontiștii vor evalua și testa noi echipamente pentru salvare montană și acordarea primului ajutor, menite să reducă riscurile și să faciliteze intervențiile în situații dificile.

România se pregătește să găzduiască în 2027 Congresul Internațional CISA IKAR, unul dintre cele mai importante evenimente mondiale din domeniul salvării montane. Pregătirile pentru acest congres vor fi discutate la Moisei, unde vor fi prezentate și experiențele dobândite la evenimentele internaționale din Canada și Austria din acest an.

Salvamont România este membră a trei organizații internaționale de profil: CISA IKAR, dedicată salvării alpine, FIPS, care reunește salvatorii de pe pârtiile de schi, și IEDO, specializată în utilizarea dronelor pentru căutare și salvare.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre o zi dificilă pentru salvamontiștii din țară, cu trei intervenții și în județul Sibiu.

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