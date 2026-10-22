Credincioșii din Sibiel, sat din Mărginimea Sibiului, l-au cinstit miercuri, 21 octombrie, pe Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic, preotul satului întemnițat în secolul al XVIII-lea pentru că s-a opus trecerii forțate a ortodocșilor la Biserica Unită cu Roma. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți, a anunțat Mitropolia Ardealului.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența credincioșilor din sat. Printre slujitori s-au aflat părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului și paroh în Sibiel, și protopopul de Săliște, preotul Petru Damian. Au venit și preoți din alte eparhii: părintele Florin Parasca, de la Parohia Tăuți, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, și părintele Cristian Porumb, din Episcopia Sălajului.

Foto: Mitropolia Ardealului

Potrivit Mitropoliei, pentru comunitatea din Sibiel sărbătoarea este o legătură cu propria istorie și cu jertfa înaintașilor care și-au păstrat credința ortodoxă. Parohia încearcă, an de an, să păstreze vie memoria sfântului și să le transmită tinerilor exemplul lui.

Cine a fost Moise Măcinic

Pe 21 octombrie, Biserica Ortodoxă Română îi pomenește pe Sfinții Mărturisitori ai Transilvaniei: cuvioșii Visarion și Sofronie, mucenicul Oprea și preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, care au apărat credința ortodoxă în fața uniației impuse în secolul al XVIII-lea.

Moise Măcinic, preot în Sibiel, a fost întemnițat la Sibiu și apoi în fortăreața de la Kufstein, în Austria, pentru că s-a opus trecerii forțate la uniație. La fel ca Sfântul Mucenic Oprea din Săliște, și-a dat viața pentru credința ortodoxă.

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