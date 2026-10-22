Preoți în veșminte și credincioși din Sibiel, fotografiați împreună în biserica pictată a satului, la sărbătoarea Sfântului Moise Măcinic
Foto: Mitropolia Ardealului

Credincioșii din Sibiel, sat din Mărginimea Sibiului, l-au cinstit miercuri, 21 octombrie, pe Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic, preotul satului întemnițat în secolul al XVIII-lea pentru că s-a opus trecerii forțate a ortodocșilor la Biserica Unită cu Roma. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți, a anunțat Mitropolia Ardealului.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența credincioșilor din sat. Printre slujitori s-au aflat părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului și paroh în Sibiel, și protopopul de Săliște, preotul Petru Damian. Au venit și preoți din alte eparhii: părintele Florin Parasca, de la Parohia Tăuți, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, și părintele Cristian Porumb, din Episcopia Sălajului.

Sobor de preoți în veșminte aurii slujind Sfânta Liturghie în biserica pictată din Sibiel
Foto: Mitropolia Ardealului

Potrivit Mitropoliei, pentru comunitatea din Sibiel sărbătoarea este o legătură cu propria istorie și cu jertfa înaintașilor care și-au păstrat credința ortodoxă. Parohia încearcă, an de an, să păstreze vie memoria sfântului și să le transmită tinerilor exemplul lui.

Cine a fost Moise Măcinic

Pe 21 octombrie, Biserica Ortodoxă Română îi pomenește pe Sfinții Mărturisitori ai Transilvaniei: cuvioșii Visarion și Sofronie, mucenicul Oprea și preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, care au apărat credința ortodoxă în fața uniației impuse în secolul al XVIII-lea.

Moise Măcinic, preot în Sibiel, a fost întemnițat la Sibiu și apoi în fortăreața de la Kufstein, în Austria, pentru că s-a opus trecerii forțate la uniație. La fel ca Sfântul Mucenic Oprea din Săliște, și-a dat viața pentru credința ortodoxă.

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