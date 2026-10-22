Pe scurt: Hidroelectrica are un nou președinte al Consiliului de Supraveghere: Ion Ariton, fost ministru al economiei, a preluat funcția după demisia lui Silviu-Răzvan Avram.

Ion Ariton a fost ales președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica începând cu joi, 22 octombrie 2026, după ce Silviu-Răzvan Avram a renunțat la această funcție. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din aceeași zi, potrivit Economica.net.

Hidroelectrica a informat acționarii și investitorii că, pentru asigurarea continuității activității și a bunei funcționări a societății, Consiliul de Supraveghere a decis alegerea lui Ion Ariton în funcția de președinte, cu efect imediat din 22 octombrie 2026. În aceeași ședință, Consiliul a luat act oficial de declarația de renunțare la mandat a lui Silviu-Răzvan Avram, tot cu aplicare din 22 octombrie 2026.

Ion Ariton este membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica din 2025

Ion Ariton este membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica din 2025. Anterior, între 2019 și 2021, a făcut parte din Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, acumulând experiență în supravegherea și administrarea unor instituții cu impact major în economie.

Parcursul său profesional include două mandate de senator, în legislaturile 2008–2012 și 2012–2018. De asemenea, Ariton a fost liderul PDL Sibiu și a ocupat funcția de ministru al economiei între 2010 și 2012.

Compania Hidroelectrica a subliniat, în informarea transmisă Bursei de Valori București, că schimbarea la vârful Consiliului de Supraveghere are ca scop menținerea stabilității și a bunei funcționări a societății. Mandatul lui Ion Ariton începe în contextul în care Hidroelectrica joacă un rol esențial pe piața energetică din România.

Hidroelectrica este unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, iar Consiliul de Supraveghere are rolul de a monitoriza și coordona activitatea companiei la nivel strategic.

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