Patru persoane au fost transportate miercuri la spital după ce au fost implicate într-un accident pe DN1 între Avrig și Bradu. Medicii au transmis cum se simt.
Accidentul a avut loc pe DN1, pe direcția Sibiu – Brașov, și s-a produs după ce un bărbat de 71 de ani, din Sibiu, nu s-a asigurat corespunzător înainte de a efectua un viraj la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat de 28 de ani din Racovița.
În urma impactului, 4 persoane au fost rănite și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu. Acestea au fost investigate, trei dintre ele având nevoie de îngrijrii medicale.
Femeia de 23 de ani, care a suferit un traumatism la mână și altul la bazin a plecat acasă cu recomandări, iar șoferul de 28 de ani, care a suferit un traumatism cranian și unul toracic a fost internat pe Secția Ortopedie, fiind în stare stabilă.
Șoferul de 71 de ani a fost internat pe Secția Chirurgie II, acolo unde continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate, fiind, de asemenea, în stare stabilă. Celălalt bărbat rănit, în vârstă de 73 de ani, care a suferit multiple contuzii, a fost transferat din UPU la Spitalul din Târgu Mureș, la cererea familiei.
Oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii exacte a cauzei accidentului. (DETALII ȘI IMAGINI DE LA ACCIDENT, AICI)
Comentarii
Ultima oră
- Starea victimelor din accidentul de miercuri dintre Avrig și Bradu: un bărbat a fost transferat la Mureș acum 7 secunde
- Italia și Spania fac pace după trei luni de tensiuni din cauza imigrației ilegale acum 17 minute
- Varza de Cașolț, raritate în piețele Sibiului: doar doi cultivatori mai produc, iar tarabele sunt pline cu marfă din alte județe / video foto acum 28 de minute
- O eroare din documentele Marinei Britanice a ascuns 82 de ani un submarin german acum 38 de minute
- Călin Georgescu ar fi comis-o din nou. Cercetat iar pentru salutul legionar acum 48 de minute