Patru persoane au fost transportate miercuri la spital după ce au fost implicate într-un accident pe DN1 între Avrig și Bradu. Medicii au transmis cum se simt.

Accidentul a avut loc pe DN1, pe direcția Sibiu – Brașov, și s-a produs după ce un bărbat de 71 de ani, din Sibiu, nu s-a asigurat corespunzător înainte de a efectua un viraj la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat de 28 de ani din Racovița.

În urma impactului, 4 persoane au fost rănite și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu. Acestea au fost investigate, trei dintre ele având nevoie de îngrijrii medicale.

Femeia de 23 de ani, care a suferit un traumatism la mână și altul la bazin a plecat acasă cu recomandări, iar șoferul de 28 de ani, care a suferit un traumatism cranian și unul toracic a fost internat pe Secția Ortopedie, fiind în stare stabilă.

Șoferul de 71 de ani a fost internat pe Secția Chirurgie II, acolo unde continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate, fiind, de asemenea, în stare stabilă. Celălalt bărbat rănit, în vârstă de 73 de ani, care a suferit multiple contuzii, a fost transferat din UPU la Spitalul din Târgu Mureș, la cererea familiei.

Oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii exacte a cauzei accidentului. (DETALII ȘI IMAGINI DE LA ACCIDENT, AICI)

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