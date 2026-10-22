Strada Semaforului îi sperie pe pietoni. Oamenii cer semafoare: „Dacă mai făceam doi-trei pași, eram lovită în plin” / video foto

Strada Semaforului din Sibiu este intens circulată, iar traversarea străzii a devenit o problemă de siguranță pentru pietoni, susține Aurelia, care solicită instalarea unor semafoare la trecerile de pietoni din zonă.

Mai mulți locuitori din cartierul Vasile Aaron consideră că instalarea semafoarelor la trecerile de pietoni de pe strada Semaforului ar fi necesară, având în vedere că strada este intens circulată.

Aurelia, o locuitoare din Cartierul Vasile Aaron, povestește că a trecut de două ori prin situații periculoase, deși traversa regulamentar strada Semaforului, din Cartierul Vasile Aaron. În ambele cazuri, șoferii care circulau din sens opus nu au oprit pentru a-i acorda prioritate.

„Săptămâna trecută traversam pe trecerea de pietoni din zona Simpa. Am traversat un sens de mers, iar când am ajuns la mijlocul bulevardului, o mașină care venea din sens opus nu a oprit. Șoferița mi-a spus că nu m-a văzut. Mi s-a întâmplat de două ori, deși mă angajasem regulamentar în traversare”, povestește Aurelia.

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▶ Vezi pagina acestui video: Strada Semaforului îi sperie pe pietoni. Oamenii cer semafoare: „Dacă mai făceam doi-trei pași, eram lovită în plin” — VIDEO

Un alt incident a avut loc dimineața, în jurul orei 5:30, în timp ce femeia mergea la serviciu. Un autobuz de pe prima bandă a oprit pentru a-i acorda prioritate, însă pe banda a doua se apropia o mașină cu viteză. „Dacă mai făceam doi-trei pași în fața autobuzului, eram lovită în plin. Șoferul autobuzului a claxonat puternic ca să mă avertizeze să mă opresc. Ulterior, mi-a spus că văzuse în oglindă mașina care venea cu viteză și că a reacționat astfel pentru a mă salva”, relatează femeia.

Aurelia atrage atenția și asupra dificultăților întâmpinate de persoanele în vârstă, care pot avea nevoie de mai mult timp pentru a traversa strada în siguranță.

În opinia sa, instalarea unor semafoare ar putea contribui la creșterea siguranței pietonilor și la o mai bună organizare a traficului, în condițiile în care strada este aglomerată și circulă numeroși pietoni. „Este prea puțin să ne bazăm doar pe faptul că șoferii vor opri. Ar trebui instalate semafoare la trecerile de pietoni de pe strada Semaforului și, în special, în zona Pieței Vasile Aaron”, consideră Aurelia.

Locuitorii din zonă spun că semafoarele ar spori siguranța pietonilor

Oamenii care locuiesc în zonă sunt de părere că instalarea unor semafoare ar putea crește siguranța pietonilor, mai ales în contextul accidentelor produse în apropierea trecerilor de pietoni. „Este o idee foarte bună, mai ales când s-au întâmplat accidente pe trecerea de pietoni”, a spus Vasilica, o locuitoare din zonă.

O altă femeie consideră că semafoarele ar face traversarea mai sigură și i-ar ajuta pe pietoni să se deplaseze cu mai multă încredere. Aceasta atrage însă atenția că amplasarea lor trebuie gândită astfel încât să nu fie prea apropiate unele de altele. „M-aș simți mai în siguranță. Dacă ar fi semafoare, ar fi mai ușor”, a declarat locuitoarea.

De asemenea, reamintim că în luna august a anului curent, locuitorii din Sibiu cer străzi mai sigure, iar Calea Cisnădiei, Semaforului, Săcel, Viile Sibiului și Calea Gușteriței adună cele mai multe petiții pentru montarea de limitatoare de viteză, semafoare sau treceri de pietoni. Deși municipalitatea a înregistrat zeci de solicitări în acest an, majoritatea au fost respinse în urma analizelor tehnice din teren.

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