Felicia Kopan, tânăra din Mediaș care a descoperit camere ascunse în prizele camerei unde era cazată, a depus oficial o plângere la Parchet. Dosarul își urmează acum calea legală, după ce chiar prietenul care organizase evenimentul de la cabană a recunoscut în fața victimelor că a montat dispozitivele ce filmau Full HD în fața patului și în baie.

Plângerea penală a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig.

Cazul a ieșit la iveală după ce Felicia Kopan a publicat un videoclip pe TikTok, care a strâns peste 680.000 de vizualizări. Aceasta a povestit cum, în timpul unei ieșiri cu prietenii la o cabană, soțul ei a observat un adaptor de priză suspect orientat spre pat. La o verificare atentă, cei doi au descoperit o cameră audio-video ascunsă în interiorul adaptorului.

Un al doilea dispozitiv a fost găsit mai apoi și în priza din baia camerei lor, iar un altul într-o încăpere în care erau cazate două fete.

Deși cardurile de memorie au fost distruse de către autor înainte ca victimele să apuce să le verifice, bărbatul a recunoscut ulterior că el a pus echipamentele de spionaj, oferind explicații nejustificate. Victimele au predat prizele și cardurile deteriorate autorităților și au refuzat să își retragă plângerea.

Tânăra a atras atenția că astfel de camere, cu tot cu microfon, nu se ascund doar în duble pentru prize. Pot fi montate și în încărcătoare de telefon sau în dispozitivele care pulverizează automat parfum în cameră.

CITIȚI ȘI: O tânără din Mediaș a găsit camere video ascunse în prizele cabanei unde fusese invitată de prieteni: „Filma toate detaliile ce se pot întâmpla într-un pat”

Comentarii