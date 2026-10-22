Tribunalul Sibiu le datora judecătorilor din raza sa, la finalul lui 2025, peste 64 de milioane de lei din procese salariale câștigate, mai mult decât bugetul său de personal pe tot anul, arată o decizie a CEDO publicată joi.

Cifrele, transmise de Guvern, apar în decizia Curții Europene a Drepturilor Omului din dosarul în care cinci magistrați, între care două foste judecătoare din Sibiu, au contestat plata în rate a acestor sume.

La 31 decembrie 2025, tribunalul avea de plătit judecătorilor, din hotărâri definitive, 64.184.992 de lei, circa 12,7 milioane de euro. În același an, bugetul final pentru cheltuielile sale de personal a fost de 53.703.126 de lei, deci datoria era cu aproape 20% mai mare.

Ce au câștigat cele două judecătoare din Sibiu

Mirela Hancăș și Florica-Tanța Piroș, judecătoare din 1996 și, respectiv, 1998, au ieșit la pensie în 2022. Potrivit deciziei, fiecare primește o pensie netă de 23.108 lei pe lună.

În 2007 și 2009, Tribunalul Sibiu le-a recunoscut dreptul la un spor de stres și suprasolicitare de 50% și la unul de confidențialitate de 15%, pentru că legea le prevedea pentru alte categorii de funcționari. În 2008, Curtea de Apel Alba Iulia le-a dat dreptate în alte două procese: o indexare de 5% și despăgubiri pentru diferența de salariu față de procurorii de la DNA și DIICOT. În 2014, Tribunalul Timiș a obligat Ministerul Justiției și instanțele datoare să le plătească și dobânzi pentru întârzieri.

Sumele principale le-au fost plătite în tranșe între 2008 și 2015, dobânzile între 2016 și 2018, iar unele diferențe recalculate, până în 2021: Hancăș a încasat circa 471.000 de lei plus 164.000 de lei dobânzi, iar Piroș circa 699.000 de lei plus 177.000 de lei dobânzi.

Cele două spun însă că, în iulie 2026, mai aveau de primit, cu tot cu dobânzi, aproximativ 382.000 de euro (Hancăș) și 572.000 de euro (Piroș). Pentru dobânzile stabilite în 2023 de Tribunalul Mureș, instanța datoare a cerut în 2023, 2024 și 2025 bani de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care îi alocă bugetul, fără rezultat, arată decizia.

Clarificarea de la Alba Iulia

Datoria a reapărut după ce, la cererea judecătoarelor, Curtea de Apel Alba Iulia a lămurit, printr-o hotărâre din 2019 rămasă definitivă în iulie 2020, că majorările acordate prin hotărârile din 2008 li se cuveneau până la încetarea discriminării constatate.

CEDO a ținut cont de acest detaliu: statul executase hotărârile din 2008 așa cum înțelegea atunci legea și a redevenit dator abia după lămurirea venită câțiva ani mai târziu. Nici contestațiile instanței datoare împotriva executării silite nu au fost văzute ca o amânare cu rea-credință.

Ce a decis Curtea

Eșalonarea înseamnă că statul nu plătește dintr-odată ce datorează, ci în rate, pe mai mulți ani. CEDO a declarat plângerile „vădit neîntemeiate”, adică a constatat, încă din etapa în care verifică dacă o cerere poate fi judecată, că nu au temei. Decizia, luată în unanimitate, este definitivă.

Curtea a reținut că reclamanții primiseră deja cel puțin între 29% și 40% din sume și că veniturile lor sunt mult peste salariul și pensia medie din România. Prin urmare, potrivit comunicatului CEDO, plata în rate nu le-a impus o povară excesivă și nu le-a încălcat dreptul la un proces sau dreptul de proprietate.

Pentru toate cele cinci plângeri, Curtea a apreciat că eșalonarea a urmărit un scop legitim, echilibrarea bugetului, în contextul crizei economice și al dificultăților bugetare ale statului. Argumentele, în articolul despre decizia CEDO privind restanțele salariale ale magistraților.

Hotărârile câștigate de judecători rămân valabile, iar decizia de la Strasbourg nu le anulează. Fiind o decizie de inadmisibilitate, nu obligă însă statul nici la despăgubiri, nici la un termen de plată. Tema salariilor este sensibilă pentru instanța sibiană: în iunie, judecătorii de la Tribunalul Sibiu au amenințat cu suspendarea activității din cauza noii legi a salarizării.

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