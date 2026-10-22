Pe scurt: Rechinul Bukangi a atras peste 1,6 milioane de vizitatori în Busan, dar refuză să părăsească zona portuară. Autoritățile și localnicii au opinii diferite despre soarta animalului.

Un rechin din specia Carcharhinus obscurus, poreclit Bukangi, a devenit subiect de dezbatere și atracție turistică în orașul Busan, Coreea de Sud, după ce a fost descoperit înotând într-un canal portuar.

Potrivit Mediafax, animalul, lung de aproximativ trei metri, a fost salvat miercuri, 21 octombrie 2026, de echipele de intervenție, care au încercat să-l conducă spre apele deschise ale portului. Operațiunea de salvare, transmisă în direct, a durat peste opt ore și a atras sute de spectatori într-un parc din apropiere, care au aplaudat și și-au luat rămas-bun de la rechinul devenit mascota neoficială a orașului.

Deși salvatorii au folosit plase pentru a-l ghida cu grijă către mare, Bukangi a revenit joi dimineață, 22 octombrie 2026, în canal, reușind să treacă de barierele instalate de autorități.

Pentru câteva ore, animalul a rămas blocat între două rânduri de plase, fiind eliberat ulterior prin îndepărtarea uneia dintre ele. Autoritățile au întărit bariera rămasă, iar rechinul a început să se îndepărteze mai mult de canal, înotând în apele Mării Japoniei, dar continuă să revină spre intrarea acestuia.

Operațiunile de salvare au fost încheiate joi după-amiază.

Bukangi a atras peste 1,6 milioane de vizitatori și a devenit mascotă locală

În luna petrecută în canal, Bukangi a atras peste 1,6 milioane de vizitatori, contribuind la creșterea numărului de turiști în Busan. Prezența sa a transformat canalul într-un punct de interes major, iar orașul l-a adoptat drept mascotă neoficială.

Specialiștii cred că rechinul a fost atras în canal de temperatura ridicată a apei și de abundența peștilor, iar pe măsură ce apele mării se încălzesc, astfel de apariții ar putea deveni mai frecvente.

Pe rețelele sociale au circulat imagini cu Bukangi având botul însângerat, iar autoritățile s-au arătat îngrijorate de starea sa de sănătate. Animalul părea rănit și slăbit, nu se hrănea, iar scăderea temperaturii apei ar fi putut să-i afecteze și mai mult organismul.

Aceste motive au determinat autoritățile să încerce de mai multe ori să-l readucă în mare, folosind plase pentru a-l scoate din canal, însă fără succes până la intervenția de miercuri.

Localnicii sunt împărțiți între dorința de a-l păstra și grija pentru sănătatea rechinului

Îndepărtarea rechinului din canal a stârnit reacții diferite în rândul localnicilor. Unii au protestat față de intervenția salvatorilor, considerând că animalul ar trebui lăsat în locul pe care și l-a ales.

O femeie care a călătorit două ore pentru a-l vedea a declarat: „Acest rechin și-a făcut din canal casa lui, iar noi îl alungăm. Mi-e teamă că ar putea muri prins în plasă sau în largul mării”.

Alți localnici consideră că revenirea în mare este singura șansă a animalului de a supraviețui. Un bărbat care l-a văzut pentru prima dată pe 18 septembrie a povestit că rechinul părea atunci mult mai mare, iar acum este vizibil slăbit.

Un alt localnic a spus că și-ar dori ca Bukangi să nu se mai întoarcă și să poată trăi liber în mare: „Ne-a adus atât de multă bucurie, dar ar trebui să plece și să-și trăiască viața normală de rechin”.

Rechinul întunecat (Carcharhinus obscurus) trăiește în apele temperate și tropicale și poate parcurge distanțe mari în căutarea hranei. Specialiștii avertizează că un habitat restrâns, precum un canal portuar, limitează posibilitățile de deplasare și accesul la hrană pentru această specie.

Deși autoritățile au reușit să-l conducă în larg, Bukangi continuă să revină spre canal, fără să se îndepărteze definitiv de zona portuară.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Comentarii