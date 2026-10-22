Pe scurt:
Rechinul Bukangi a atras peste 1,6 milioane de vizitatori în Busan, dar refuză să părăsească zona portuară. Autoritățile și localnicii au opinii diferite despre soarta animalului.
Un rechin din specia Carcharhinus obscurus, poreclit Bukangi, a devenit subiect de dezbatere și atracție turistică în orașul Busan, Coreea de Sud, după ce a fost descoperit înotând într-un canal portuar.
Potrivit Mediafax, animalul, lung de aproximativ trei metri, a fost salvat miercuri, 21 octombrie 2026, de echipele de intervenție, care au încercat să-l conducă spre apele deschise ale portului. Operațiunea de salvare, transmisă în direct, a durat peste opt ore și a atras sute de spectatori într-un parc din apropiere, care au aplaudat și și-au luat rămas-bun de la rechinul devenit mascota neoficială a orașului.
Deși salvatorii au folosit plase pentru a-l ghida cu grijă către mare, Bukangi a revenit joi dimineață, 22 octombrie 2026, în canal, reușind să treacă de barierele instalate de autorități.
Pentru câteva ore, animalul a rămas blocat între două rânduri de plase, fiind eliberat ulterior prin îndepărtarea uneia dintre ele. Autoritățile au întărit bariera rămasă, iar rechinul a început să se îndepărteze mai mult de canal, înotând în apele Mării Japoniei, dar continuă să revină spre intrarea acestuia.
Operațiunile de salvare au fost încheiate joi după-amiază.
Bukangi a atras peste 1,6 milioane de vizitatori și a devenit mascotă locală
În luna petrecută în canal, Bukangi a atras peste 1,6 milioane de vizitatori, contribuind la creșterea numărului de turiști în Busan. Prezența sa a transformat canalul într-un punct de interes major, iar orașul l-a adoptat drept mascotă neoficială.
Specialiștii cred că rechinul a fost atras în canal de temperatura ridicată a apei și de abundența peștilor, iar pe măsură ce apele mării se încălzesc, astfel de apariții ar putea deveni mai frecvente.
Pe rețelele sociale au circulat imagini cu Bukangi având botul însângerat, iar autoritățile s-au arătat îngrijorate de starea sa de sănătate. Animalul părea rănit și slăbit, nu se hrănea, iar scăderea temperaturii apei ar fi putut să-i afecteze și mai mult organismul.
Aceste motive au determinat autoritățile să încerce de mai multe ori să-l readucă în mare, folosind plase pentru a-l scoate din canal, însă fără succes până la intervenția de miercuri.
Localnicii sunt împărțiți între dorința de a-l păstra și grija pentru sănătatea rechinului
Îndepărtarea rechinului din canal a stârnit reacții diferite în rândul localnicilor. Unii au protestat față de intervenția salvatorilor, considerând că animalul ar trebui lăsat în locul pe care și l-a ales.
O femeie care a călătorit două ore pentru a-l vedea a declarat: „Acest rechin și-a făcut din canal casa lui, iar noi îl alungăm. Mi-e teamă că ar putea muri prins în plasă sau în largul mării”.
Alți localnici consideră că revenirea în mare este singura șansă a animalului de a supraviețui. Un bărbat care l-a văzut pentru prima dată pe 18 septembrie a povestit că rechinul părea atunci mult mai mare, iar acum este vizibil slăbit.
Un alt localnic a spus că și-ar dori ca Bukangi să nu se mai întoarcă și să poată trăi liber în mare: „Ne-a adus atât de multă bucurie, dar ar trebui să plece și să-și trăiască viața normală de rechin”.
Rechinul întunecat (Carcharhinus obscurus) trăiește în apele temperate și tropicale și poate parcurge distanțe mari în căutarea hranei. Specialiștii avertizează că un habitat restrâns, precum un canal portuar, limitează posibilitățile de deplasare și accesul la hrană pentru această specie.
Deși autoritățile au reușit să-l conducă în larg, Bukangi continuă să revină spre canal, fără să se îndepărteze definitiv de zona portuară.
Comentarii
Ultima oră
- Atac cu macetă într-un liceu din Pitești: un elev de 15 ani și-a rănit doi colegi în toaleta școlii, în prima pauză acum 2 minute
- Un rechin a devenit atracție turistică în Coreea de Sud. A atras peste 1,6 milioane de curioși / video acum 4 minute
- Mediașul are un nou spațiu de joacă și fitness pe strada Tomis / foto acum 12 minute
- Liceenii din Sibiu nu trăiesc doar cu AI: un expert IT spune că citesc mai mult decât ne imaginăm acum 16 minute
- Primăria Sibiu mai demolează un lot de construcții ilegale: cea mai scumpă lucrare, o clădire cu două etaje și mansardă în Turnișor acum 34 de minute