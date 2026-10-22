Un tânăr de 23 de ani din Alțâna a fost reținut pentru 24 de ore după ce, miercuri dimineață, a pierdut controlul mașinii și a lovit un autoturism parcat și gardul unei case din sat. Potrivit Poliției Sibiu, nu avea permis de conducere, iar aparatul etilotest a arătat 1,25 mg/l alcool în aerul expirat.

Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita au fost anunțați prin 112 miercuri, 21 octombrie, în jurul orei 04:40, că un autoturism a acroșat o mașină parcată și un gard din lemn, în Alțâna.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că șoferul, un localnic de 23 de ani, pierduse controlul direcției și lovise atât mașina parcată, cât și gardul unei proprietăți. Verificările au arătat că tânărul nu are permis de conducere.

Rezultatul de 1,25 mg/l este de peste trei ori mai mare decât pragul de 0,40 mg/l în aerul expirat, peste care polițiștii deschid dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Tânărul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, din care se stabilește alcoolemia.

Pe baza probelor strânse, polițiștii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore. Tânărul este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita.

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