Varza de Cașolț, raritate în piețele Sibiului: doar doi cultivatori mai produc, iar tarabele sunt pline cu marfă din alte județe / video foto

Sibienii au început să cumpere varză pentru murat, însă tot mai puțini își pregătesc butoaiele pentru iarnă. În piețele din oraș, o parte din marfă vine din județe precum Olt și Buzău, în timp ce satele din apropierea Sibiului, cunoscute odinioară pentru culturile de varză, au tot mai puțini producători. În Bungard nu se mai cultivă deloc varză, iar la Cașolț au rămas doar doi cultivatori, cu suprafețe care nu depășesc împreună patru hectare. Cei care continuă să lucreze pământul se confruntă cu seceta și cu dificultăți în vânzarea recoltei, în timp ce comercianții spun că oamenii cumpără mai puțin decât în anii trecuți.

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▶ Vezi pagina acestui video: Varza de Cașolț, raritate în piețele Sibiului: doar doi cultivatori mai produc, iar tarabele sunt pline cu marfă din alte județe — VIDEO

În Piața Cibin din Sibiu, sezonul verzei pentru murat este în plină desfășurare. Cumpărătorii caută căpățâni cu frunze subțiri, potrivite pentru sarmale, iar unii pleacă acasă cu sacii plini. O parte din marfă vine însă din alte zone ale țării, pe măsură ce producția locală s-a restrâns.

În Bungard, localnicii au ajuns să cumpere varză din piață

Bungardul era cunoscut în trecut pentru culturile de varză și castraveți. Cultivarea verzei făcea parte din viața multor gospodării, însă astăzi localnicii nu mai au producători de la care să cumpere direct din sat.

Două femei din Bungard au venit în Piața Cibin să cumpere varză pentru iarnă. Întrebate cum își împart treburile în gospodărie, acestea au povestit că pregătesc murăturile împreună cu soții și au confirmat că în sat nu se mai cultivă varză ca odinioară.

„Soții sunt la treabă. Și cine pune varza? Soțul sau soția? Amândoi împreună. Împreună punem varza. Dar nu mai avem varză în Bungard, din păcate”, au spus cele două femei.

La tarabe, cumpărătorii verifică atent fiecare căpățână. Pentru sarmale, frunza trebuie să fie subțire și ușor de folosit. „Să fie subțire la frunză. Păi se vede”, a explicat o cumpărătoare, întrebată cum alege varza potrivită.

Unii sibieni cumpără cantități mari pentru a-și asigura proviziile pentru întreaga iarnă. Un client a plătit 200 de lei pentru cinci saci de varză, sumă pe care a considerat-o convenabilă.

La Cașolț au rămas doar doi cultivatori de varză

Nici în Cașolț, o altă localitate cu tradiție în legumicultură, situația nu mai este cea de altădată. Dacă în trecut suprafețe întinse erau cultivate cu varză, ceapă, morcovi și alte legume, astăzi au rămas doar doi producători de varză, cu mai puțin de patru hectare cultivate în total.

Alexandru Hoaghea este unul dintre agricultorii care continuă să lucreze pământul. Acesta spune că seceta din acest an l-a obligat să irige frecvent pentru a-și salva recolta, iar producția trebuie calculată cu grijă, pentru a nu rămâne cu marfa nevândută.

„Anul acesta a fost mai greu, din cauza secetei. A trebuit să irigăm, pentru că, dacă nu udam la două-trei zile, nu mai aveam recoltă. Varza a ieșit frumoasă, dar cultivăm doar atât cât credem că putem vinde, ca să nu rămânem cu marfa nevândută. Avem clienți fideli, mai livrăm la magazine și restaurante, iar restul vindem în piață. Problema este că nu mai avem unde să distribuim producția ca odinioară”, a declarat Alexandru Hoaghea, producător de varză din Cașolț.

Agricultorul își amintește că, în trecut, întreaga zonă era plină de culturi de legume, iar producția ajungea inclusiv la instituții prin intermediul unor unități de distribuție. Astăzi, spune el, suprafețele cultivate s-au redus drastic, iar posibilitățile de valorificare a recoltei sunt mult mai mici.

„Aici erau toate câmpurile astea. A fost zonă legumicolă, inclusiv pepeni. Se punea ceapă, varză, morcovi. Nu mai pune nimeni. Eu și încă un nepot care mai punem varză. Atât. Țin minte că eram copil, pe vremea lui Ceaușescu. Veneau tirurile, încărcau varza și o duceau la unitățile care o distribuiau la armată, la spitale și în alte locuri. Acum nu mai e. Nu ai unde s-o dai”, a povestit Alexandru Hoaghea.

Pentru a răspunde cererii, producătorul cultivă mai multe soiuri, alese în funcție de preferințele clienților. Varza produsă la Cașolț se vinde cu prețuri cuprinse între 2 și 2,50 lei kilogramul, iar agricultorul spune că încearcă să ofere marfă de calitate, chiar dacă munca nu este întotdeauna răsplătită pe măsură.

„Am testat soiurile și am văzut care le place clienților. Am mers pe două soiuri, în funcție de ce mi se cere. Eu am încercat întotdeauna să fac marfă de calitate, inclusiv la solarii, la vinete și la alte legume. Calitate, nu cantitate. Prețul este destul de mic, dar ținem cont și de oameni, și de bani, că și ei câștigă puțin”, a declarat Alexandru Hoaghea.

Comercianții spun că sibienii cumpără mai puțin decât în alți ani

Scăderea producției locale nu este singura problemă. Comercianții din Piața Cibin spun că numărul cumpărătorilor este mai mic decât în anii trecuți, deși prețurile au rămas aceleași.

„Anul trecut au fost mai mulți. Nici anul trecut n-a fost chiar așa de mulți, dar totuși a fost mai bine anul trecut ca anul acesta. Era altă putere de cumpărare. Prețul a rămas același, nu s-a schimbat absolut nimic. Sunt mai puțini oameni la piață și numai oameni în vârstă. Tineretul nu mai cumpără, tineretul merge la mall, la fast-food-uri. Oamenii în vârstă cumpără și varză gata făcută”, a declarat un comerciant din Piața Cibin.

Pentru cei care nu mai au timp să pregătească murăturile acasă, comercianții au și o alternativă: varza deja murată. În Piața Cibin, Lili vinde varză adusă din Oltenia, preparată cu apă și sare.

„O varză foarte bună, de la noi din Oltenia. Se face cu apă cu sare. Cine nu are timp să pună, să vină să cumpere din piață. Este la kilogram, 10 lei kilogramul”, a declarat Lili, comerciantă în Piața Cibin.

La aceeași tarabă, cumpărătorii pot găsi și condimente pentru murături, precum mărar, cimbru și hrean.

În timp ce sibienii își pregătesc butoaiele pentru iarnă, varza cultivată în județ a devenit tot mai rară. În Bungard, tradiția cultivării acestei legume a dispărut, iar la Cașolț a supraviețuit datorită a doar doi producători. În același timp, comercianții spun că oamenii cumpără mai puțin decât în anii trecuți, iar unii dintre cei care locuiesc în satele cu tradiție ajung acum în piețele din Sibiu pentru a-și cumpăra varza pentru murat.

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