Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază, 23 octombrie, pe DJ 106T, în localitatea Ocna Sibiului.

Acolo, un șofer în vârstă de 41 de ani, din Loamneș, nu a păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu mașina care circula în fața sa. Evenimentul rutier a avut loc în apropierea străzii Mihai Viteazu din Ocna Sibiului.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 46 de ani a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital. Polițiștii au constatat că șoferul era beat criță, etilotestul indicând 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

“În urma impactului, femeia a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital de o ambulanță SMURD. În urma testării alcoolscopice a bărbatului a rezultat o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.” transmite IPJ Sibiu

Nu sunt raportate probleme mari de trafic.

Comentarii