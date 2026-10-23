O femeie a fost lovită de o mașină pe strada Octavian Goga din Sibiu.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD cu medic și polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu. Femeia se afla în zona trecerii de pietoni când a fost lovită de o mașină.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Octavian Goga, un bărbat în vârstă de 60 de ani, din Sibiu, a acroșat un pieton, respectiv o femeie în vârstă de 52 de ani, din județul Argeș, care se afla în zona trecerii de pietoni. Femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier”, a transmis IPJ Sibiu.

Echipajul SMURD i-a acordat femeii îngrijiri medicale pentru un traumatism lombar, aceasta fiind transportată la UPU Sibiu în stare conștientă, potrivit ISU Sibiu.

În zonă nu sunt probleme majore de trafic.

Comentarii