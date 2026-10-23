ACS Mediaș a condus cu 3-0 pe Sepsi II, dar a suferit pentru victorie: are 6 victorii consecutive

ACS Mediaș continuă cursa de urmărire a Coronei Brașov după succesul de vineri, de pe terenul ”8 Mai”, 3-2 (3-1) cu Sepsi II Sfântu Gheroghe.

Dacă până acum, medieșenii jucau slab în prima repriză și făceau diferența în repriza a doua, de aceast dată, situația s-a schimbat radial.

Echipa lui Cosmin Vâtcă a început montată meciul și marcat de două ori în primul sfert de oră, prin Cristian Pajco (minutul 4) și Ianis Frîncu (minutul 15). Cristi Pajco a făcut ”dubla” în minutul 27. Sepsi II a redus din diferență în minutul 43, prin N. Kocsis, iar medieșenii au avut 3-1 la pauză.

În repriza secundă, însă, covăsnenii au pus serioase probleme. Sepsi II a marcat încă o dată în minutul 53, prin A. Nistor și astfel a încins finalul de meci.

Trupa de pe malul Târnavei Mari a rezistat pe final și s-a impus cu 3-2, reușind a șasea victorie consecutivă.

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”Am avut 3-0, apoi, în repriza a doua, nu am mai înțeles nimic din meci și era să ne coste. Le-am cerut maturitate, dar parcă ne-am relaxat foarte ușor după golurile date. Victoria asta îmi dă mult de gândit, greșelile și imaturitatea noastră erau să ne coste, era să luăm și al treilea gol. Numai noi știm cum trăim fiecare meci, avem foarte mari fluctuații, trebuie să reparăm greșelile pe care le facem fiecare meci” a susținut la final antrenorul Cosmin Vâtcă.

Medieșenii au egalat la puncte liderul Corona, brașovenii urmând să joace sâmbătă în nocturnă pe ”Carpați” cu Zărnești.

ACS MEDIAȘ 2022: Feșteu – Maxim, Avram, Core (P. Stan 46), Frîncu – Orlandea (Hăjmășan 57), S. Luca, Hanzu, Llulaku – E. Neagu (M. Popa 46, Banea 70), Pajco (Streinu 57).

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