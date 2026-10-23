Pe scurt: Seismul a provocat evacuări și panică în Sicilia, dar nu au fost raportate victime. Alerta de tsunami a fost anulată rapid.

Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs vineri, 23 octombrie 2026, în Marea Tireniană, în largul Insulelor Eoliene, potrivit Mediafax.

Seismul a fost resimțit puternic la Palermo, unde autoritățile au evacuat mai multe școli și au emis o alertă portocalie de tsunami.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în mare, la aproximativ 63 de kilometri de Leni, cea mai apropiată localitate din arhipelagul Eolian, la o adâncime de circa nouă kilometri, conform datelor publicate de Il Messaggero.

Magnitudinea a fost estimată inițial la 5,0, apoi revizuită la 5,5 de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

Seismul a fost simțit nu doar în Palermo, ci și la Trapani, Messina, Catania, precum și în regiunea Calabria, la Reggio Calabria și Catanzaro. La Palermo, centrala pompierilor a fost blocată de apeluri, iar mulți locuitori au ieșit în stradă.

Aproximativ 300 de elevi și profesori ai unui liceu din centrul istoric s-au adunat în piața din fața Catedralei, iar o școală din Partanna Mondello a fost evacuată. La Trapani, palatul de justiție a fost de asemenea evacuat.

Un comerciant de pe insula Ustica a declarat: „A fost foarte puternic și lung”.

Primarul orașului Palermo, Roberto Lagalla, a confirmat că nu există victime și le-a cerut oamenilor să nu iasă cu bărcile pe mare.

Alerta de tsunami a fost ridicată după aproximativ o oră

Sistemul național de alertă pentru tsunami a emis o alertă portocalie pentru zonele de coastă expuse, iar Protecția Civilă siciliană a pus primăriile în stare de alertă. Alerta a fost ridicată după aproximativ o oră, după ce nu au fost detectate variații ale nivelului mării.

„Nu am detectat variații ale nivelului mării, nu a existat tsunami”, a declarat un reprezentant INGV.

Pe insula Filicudi s-a prăbușit un perete de stâncă din spatele satului, iar pe Alicudi și în vestul insulei Lipari au fost semnalate mici alunecări de teren, fără pagube importante.

Seria de cutremure a început din 20 octombrie

Seria de seisme a început în noaptea de 20 octombrie 2026. Numai vineri, înainte de cutremurul principal, au avut loc mai multe seisme: unul de 3,9 la ora 10:02, unul de 4,3 la 11:51 și unul de 3,6 la 11:56.

La mai puțin de șase minute după cutremurul de 5,5, s-a produs un alt seism de 4,0. Epicentrul se află la aproximativ 30 de kilometri nord de insula Alicudi și la circa 50 de kilometri de Marsili, un vulcan submarin.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre un cutremur puternic în largul Italiei.

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