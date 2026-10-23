Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, susține că a primit amenințări grave prin mesaje private și că a devenit ținta unor atacuri și acuzații în mediul online. Edilul anunță că a depus plângere penală împotriva persoanelor pe care le consideră responsabile. Declarațiile vin într-o perioadă tensionată pentru comunitate, marcată de controversele privind proiectul de exploatare a magneziului din Valea Dobra și de apropierea referendumului din 8 noiembrie.

Bogdan Bucur a publicat vineri un mesaj pe Facebook în care vorbește despre amenințările pe care susține că le-a primit în ultima perioadă. Primarul afirmă că acceptă criticile la adresa activității sale și a administrației locale, însă consideră că situația a depășit limitele unei dezbateri publice normale.

„În ultima perioadă am primit mesaje de amenințare pe canale private, cu un conținut grav, care vizau direct siguranța mea. Ulterior, persoana mea a fost vizată și în mediul online, prin jigniri, atacuri la persoană, acuzații prezentate fără dovezi, afirmații denaturate, încercări de manipulare menite să creeze o anumită percepție despre mine, fără ca faptele să fie verificate. S-au făcut insinuări și s-au construit scenarii care nu au legătură cu realitatea”, a transmis primarul.

Edilul nu precizează cine sunt persoanele care l-ar fi amenințat și nici conținutul exact al mesajelor primite. De asemenea, nu afirmă explicit că amenințările ar avea legătură cu proiectul minier de la Rășinari.

Bogdan Bucur: „Am păstrat mesajele și dovezile relevante”

Primarul spune că a decis să apeleze la autoritățile competente și că nu dorește să transforme situația într-un conflict personal.

„Am păstrat mesajele și dovezile relevante și am depus plângere penală la organele competente împotriva persoanelor responsabile. Nu vreau să transform situația într-un conflict personal. Adevărul se stabilește prin probe, nu prin presiune publică. Restul aparține justiției, care va stabili, în condițiile legii, răspunderea fiecăruia”, a precizat Bogdan Bucur.

Acesta a subliniat că libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a critica administrația nu trebuie confundate cu intimidarea sau amenințările.

„Dincolo de funcție, sunt un om care trăiește printre voi și care are dreptul să își desfășoare activitatea fără să fie supus amenințărilor și intimidării. Am dreptul la demnitate, siguranță și respect”, a mai transmis edilul.

În încheierea mesajului, Bucur face apel la calm și la respectarea opiniilor diferite, arătând că își va continua activitatea și că lasă instituțiile competente să clarifice situația.

„Putem avea opinii diferite. Putem critica administrația și putem cere explicații. Rășinariul a fost mereu o comunitate în care oamenii se respectă, chiar și când nu se înțeleg. Așa vreau să rămână. Prin dialog, nu prin frică, nu prin ură, nu prin defăimare”, a scris primarul.

Rășinariul, în mijlocul controverselor privind exploatarea magneziului

Mesajul primarului apare într-o perioadă în care proiectul MPI Magnesium a provocat numeroase reacții în Rășinari și în Mărginimea Sibiului. O parte dintre localnici contestă exploatarea rocilor magnezitice din Valea Dobra, invocând îngrijorări privind mediul, turismul și dezvoltarea viitoare a zonei.

În ultimele săptămâni au avut loc proteste și au fost strânse semnături împotriva proiectului. Consiliul Local Rășinari a aprobat organizarea unui referendum pe 8 noiembrie, când locuitorii vor fi întrebați dacă sunt de acord cu exploatările miniere pe teritoriul comunei.

Joi, 22 octombrie, Primăria Rășinari a anunțat că pune Căminul Cultural la dispoziția atât a susținătorilor, cât și a opozanților proiectului. Administrația locală a transmis că își păstrează neutralitatea înaintea referendumului și că rolul său este să asigure condiții egale pentru exprimarea opiniilor.

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Între timp, reprezentanții companiei MPI Magnesium susțin că investiția poate continua și că sunt dispuși să discute cu autoritățile și cu locuitorii despre impactul proiectului.

Într-un interviu acordat Ora de Sibiu și difuzat luni, 19 octombrie, Andrei Degeratu, directorul general al MPI Magnesium, a explicat că societatea analizează reducerea perimetrului de exploatare de la 915 hectare la mai puțin de 100 de hectare. Potrivit acestuia, cariera propriu-zisă ar urma să ocupe aproximativ șapte hectare. Reducerea perimetrului este, deocamdată, o variantă analizată, nu o decizie definitivă.

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Tot în interviul difuzat luni, directorul companiei a afirmat că MPI Magnesium intenționează să continue proiectul indiferent de rezultatul referendumului, precizând că votul are caracter consultativ. În eventualitatea unor blocaje administrative, compania nu exclude inclusiv demersuri în instanță.

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Mineral Proiect Invest a obținut în septembrie 2026 licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, însă începerea lucrărilor depinde în continuare de obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.

Rămâne de clarificat dacă amenințările reclamate de Bogdan Bucur au vreo legătură cu disputele din comunitate privind proiectul minier. Până în prezent, edilul nu a făcut publice informații care să stabilească o asemenea legătură.

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