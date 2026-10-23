Pe scurt: Incidentul violent din Rășinari s-a soldat cu reținerea unui bărbat din Roșia, acuzat de agresiune, violare de domiciliu și distrugere.

Un bărbat de 37 de ani din Roșia a fost reținut de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, fiind cercetat pentru violare de domiciliu, distrugere și lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc marți, 20 octombrie 2026, în jurul orei 08:20, pe fondul unui conflict spontan.

Conform informațiilor transmise de polițiști, bărbatul ar fi agresat fizic o femeie de 24 de ani, din municipiul Sibiu. Ulterior, acesta ar fi pătruns fără drept într-un imobil din localitatea Rășinari, unde ar fi distrus mai multe bunuri folosindu-se de un obiect contondent.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul era înarmat cu un topor și a distrus tot ce i-a stat în cale. Femeia agresată are 24 de ani și este din municipiul Sibiu.

În urma incidentului, polițiștii au demarat cercetările și au strâns probe care au dus la reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de violare de domiciliu, distrugere și lovire sau alte violențe.

În ultimele săptămâni, localitatea Roșia a mai fost menționată în anchete ale poliției. Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre percheziții de amploare în Sibiu și Roșia, unde șase bărbați au fost reținuți într-un dosar de proxenetism.

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