Polițiștii sibieni caută un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Copșa Mică, care nu a mai putut fi contactat de familie din 5 octombrie. Ultima dată când a ținut legătura cu fiica sa, s-ar fi aflat în zona Gării CFR Sibiu.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu desfășoară verificări pentru identificarea bărbatului.
„La data de 23 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că nu a mai reușit să ia legătura cu tatăl său, Ciorcan Florin, în vârstă de 50 de ani, domiciliat în orașul Copșa Mică, din data de 5 octombrie a.c. Din verificările efectuate a reieșit că bărbatul nu frecventa adresa de domiciliu, iar ultima dată când a ținut legătura cu fiica sa s-ar fi aflat în zona Gării CFR Sibiu”, transmite IPJ Sibiu.
Semnalmentele bărbatului
Bărbatul are 1,77 metri înălțime, cântărește aproximativ 65 de kilograme, are ochii căprui, părul grizonant și barbă. Nu se cunosc obiectele vestimentare pe care le purta la momentul dispariției.
Ca semn particular, bărbatul are o cicatrice în partea stângă a gâtului.
Persoanele care pot oferi informații despre acesta sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.
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