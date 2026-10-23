Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu găzduiește, între 19 și 23 octombrie, prima ediție a Mountain Challenge, o competiție internațională în care echipe de cadeți din academii militare europene și de peste ocean sunt testate în zona montană a județului.

Fiecare țară participantă vine cu o echipă de cinci cadeți și un instructor, care are și rol de arbitru. Probele se desfășoară în tabăra montană de la Crinț, la Bâlea și în Munții Făgăraș, potrivit programului prezentat de Academie partenerilor săi europeni.

Marș tactic de la Săliște și noapte în tabăra de patrulă

Competiția a început luni cu o zi de pregătire: echipamente, citirea hărții și orientare pe teren. Marți, echipele au parcurs un marș tactic de aproximativ 17 kilometri între Săliște și Crinț, pe parcursul căruia au avut de reacționat la mai multe incidente simulate: contact cu inamicul, dispozitive explozive improvizate și drone.

Noaptea au petrecut-o într-o bază de patrulă lângă Crinț, unde au trebuit să-și construiască adăpostul, să organizeze un post de pază și să respingă un atac.

Orientare și șapte probe de forță

Miercuri a urmat un traseu de orientare de 9–10 kilometri, cu șapte puncte de control pe teren dificil, și un parcurs militar aplicativ cu șapte sarcini: tăiat bușteni, aprins focul în condiții improvizate, transport de bușteni, rostogolit anvelope, construirea unei poziții de tragere din 25 de saci cu nisip, aruncarea grenadei la precizie și la distanță și ridicarea unui catarg de cel puțin patru metri.

Evacuare cu elicopterul și Salvamont la Bâlea

Pentru joi, 22 octombrie, programul prevede proba de evacuare a răniților la Bâlea. Echipele sunt transportate cu elicopterul, fac joncțiunea cu salvamontiștii de la Bâlea, coboară în rapel, acordă primul ajutor și transportă victimele pe targă, apoi se deplasează spre punctul de extragere de la Academie.

Vineri sunt programate analiza exercițiilor, festivitatea de închidere și o întâlnire între participanți.

Cum se dau punctele

La marș și la orientare, cea mai rapidă echipă primește 100 de puncte, iar următoarele câte cinci puncte mai puțin. Fiecare dintre cele șapte sarcini ale parcursului aplicativ este notată cu până la 100 de puncte, iar scorul final e media lor. La baza de patrulă, nerespectarea cerințelor aduce o penalizare de zece puncte.

Academia spune că urmărește prin competiție creșterea rezistenței fizice și psihice a cadeților, coeziunea echipelor, deprinderile de luptă în munte și vizibilitatea internațională a instituției. Mountain Challenge este organizat ca program intensiv mixt european, recunoscut cu trei credite de studiu.

Academia din Sibiu a mai găzduit în această primăvară un modul internațional cu studenți din SUA, Coreea și Europa, iar în martie sportivii ei au câștigat Campionatul Militar de Înot.

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