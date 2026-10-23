Pe scurt: Călin Georgescu nu scapă de arest preventiv: Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a anulat decizia de arest la domiciliu.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis vineri, 23 octombrie 2026, contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu, potrivit Mediafax.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va continua să fie deținut în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde se află din 29 septembrie 2026, în dosarul în care este acuzat că ar fi participat la o fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Decizia Curții de Apel București desființează hotărârea din 13 octombrie 2026 a Tribunalului București, care dispusese înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Hotărârea a fost luată de un complet de divergență, după ce judecătorii Cristian Dumitru și Daniela Maria Manolache au avut opinii diferite asupra contestației procurorilor DIICOT. Pentru a se ajunge la o soluție, a fost cooptat un al treilea magistrat, iar decizia a fost pronunțată cu majoritate de voturi.

Este pentru a doua oară când situația juridică a lui Călin Georgescu este tranșată de un complet de divergență.

Pe 29 septembrie 2026, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a lui Georgescu, după ce Tribunalul București respinsese inițial solicitarea procurorilor și dispusese controlul judiciar.

Ulterior, pe 13 octombrie 2026, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a admis cererea lui Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, invocând lipsa antecedentelor penale, existența unui domiciliu stabil și respectarea obligațiilor impuse anterior prin controlul judiciar. Procurorii DIICOT au contestat însă această hotărâre, argumentând necesitatea menținerii arestării preventive.

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar DIICOT privind o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost convins să vireze bani ca garanție pentru obținerea unei linii de credit necesare unor tranzacții cu metale prețioase.

În dosar apare și numele omului de afaceri Ionel Rusen, despre care anchetatorii susțin că ar fi avut un rol în operațiunile cercetate. Creditul promis nu ar fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Ora de Sibiu a scris, în 29 septembrie 2026, despre Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile: poliția merge să îl încarcereze.

Comentarii