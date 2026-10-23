Nicio școală din județul Sibiu nu beneficiază exclusiv de pază umană, iar doar 63 de unități de învățământ au atât paznici, cât și sisteme de supraveghere video. În timp ce siguranța în școli a devenit o prioritate urgentă la nivel național, un raport transmis de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu către Prefectură arată o realitate îngrijorătoare: zeci de unități școlare din județ funcționează fără niciun fel de sistem de securitate.

Demersurile și evaluările privind securitatea din unitățile de învățământ vin în lumina ultimelor evenimente grave petrecute în țară, unde au avut loc atacuri ale elevilor în școli din Bistrița și Pitești. Ca reacție directă la aceste incidente violente, Ministrul Educației, Sorin Costreie, a solicitat angajarea a 1.000 de paznici în școlile din România pentru a asigura protecția elevilor și a cadrelor didactice.

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Puține școli cu paznic în județul Sibiu

La începutul anului școlar, în sistemul de învățământ preuniversitar din județul Sibiu funcționau 328 de unități de învățământ de stat (115 cu personalitate juridică și 213 structuri) și 37 de unități private, la care se adaugă 11 unități conexe pentru activități extrașcolare. Deși în toate aceste spații se aplică „Planul teritorial comun de acțiune pentru siguranța în școli”, datele oficiale arată vulnerabilități majore.

Un număr de 39 de unități de învățământ nu dispun de niciun fel de sistem de securitate. Cele mai multe dintre ele, respectiv 33, se află în mediul rural, în timp ce 6 funcționează în mediul urban.

Din cele 326 de unități care beneficiază de echipamente de protecție, 263 sunt dotate exclusiv cu sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției. Doar 63 de unități au atât pază umană, cât și supraveghere video. Nicio școală din județ nu este asigurată doar prin pază umană.

În ceea ce privește evaluările de risc la securitate fizică, doar 234 de unități, adică 64% din total, le efectuaseră până la finalul lunii iulie. Dintre acestea, mai puțin de jumătate, mai exact 160 de școli (44%), au și implementat efectiv măsurile stabilite prin analiză. De asemenea, doar 171 de unități de învățământ, reprezentând 47% din total, au implementat cerințele minimale de securitate prevăzute de lege. La capitolul infrastructură fizică, o singură structură din mediul rural nu beneficiază de gard împrejmuitor, în timp ce nicio unitate școlară nu este amplasată în zone periferice, izolate sau neiluminate corespunzător.

Pentru asigurarea acestor măsuri, investițiile au depășit 2,8 milioane de lei până la data de 31 iulie 2026. Cea mai mare parte a sumei, adică 2.129.910 lei, a fost alocată pentru asigurarea pazei. Pentru achiziționarea și mentenanța sistemelor de supraveghere audio-video s-au cheltuit 498.728 lei, iar pentru împrejmuirea cu gard a unităților școlare s-au utilizat 175.700 lei.

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