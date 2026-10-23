Bărbatul filmat în timp ce lovea cu un bici un cal pe care îl obliga să tragă o placă de beton, în localitatea Marpod, a fost identificat de polițiștii sibieni. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat atât proprietarul, cât și animalul.

Polițiștii sibieni au identificat bărbatul filmat în timp ce lovea cu un bici un cal pe care îl obliga să tragă o placă de beton, în localitatea Marpod. „Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm faptul că, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor, au fost identificați atât proprietarul, cât și exemplarul cabalin la care faceți referire. La finalizarea verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele acestora”, a transmis Ana Mureșan, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Calul, lovit în timp ce era pus să tragă o placă de beton

Cazul a ieșit la iveală după ce pe TikTok au fost publicate imagini în care un cal apare legat cu hamuri de o placă de beton, pe care este obligat să o tragă. În filmare, animalul este lovit în repetate rânduri pentru a fi determinat să deplaseze greutatea.

La un moment dat, calul pare să se clatine și se chinuie să tragă placa, însă loviturile continuă. O altă persoană filmează întreaga scenă, imaginile stârnind reacții în mediul online.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor urmează să stabilească, la finalul verificărilor, ce măsuri se impun în acest caz.

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