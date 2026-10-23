Pe scurt: Străzile nou create din zona Tropinii Noi vor primi nume oficiale, facilitând identificarea și accesul la noile case de vacanță din Sibiu.

Consiliul Local Sibiu va dezbate și vota joi, 29 octombrie 2026, atribuirea de denumiri pentru șase străzi nou create în zona Tropinii Noi, potrivit unui proiect de hotărâre publicat pe site-ul municipalității.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Astrid Cora Fodor, prevede ca noile artere să poarte denumirile strada Tropinii Noi, strada Pădurarilor, strada Codrului, strada Prislop, strada Cetinei și strada Luminișului. Aceste străzi au fost create pentru a asigura accesul la imobilele ridicate recent, în special case de vacanță, în baza planurilor urbanistice zonale aprobate anterior de Consiliul Local.

Zona Tropinii Noi se află în apropierea drumului județean DJ 106A Sibiu-Rășinari-Păltiniș-Șanta. În această zonă, Consiliul Local Sibiu a aprobat, prin mai multe hotărâri, planuri urbanistice zonale pentru dezvoltarea de case de vacanță. Ulterior, pe baza acestor documentații, au fost emise autorizații de construire pentru noile imobile.

Accesul la aceste case de vacanță se realizează prin străzi propuse în planurile urbanistice sau pe drumuri de exploatare deja existente. Suprafețele de teren aferente acestor străzi nu au fost încă cedate în totalitate domeniului public al municipiului Sibiu, însă atribuirea denumirilor este necesară pentru înscrierea lor în evidențele oficiale și pentru completarea Nomenclatorului stradal al orașului.

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, în ședința din 28 iulie 2026. De asemenea, a fost solicitat avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Sibiu, din cadrul Instituției Prefectului, conform prevederilor legale în vigoare.

După aprobarea hotărârii, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va asigura punerea în aplicare a prevederilor, iar noile denumiri vor fi folosite pentru identificarea oficială a străzilor și pentru actualizarea registrelor municipale.

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