Coridor pietonal între Gară și Piața Mare: proiectul de peste 45 milioane lei intră la vot în Consiliul Local

Pe scurt: Sibiul ar putea avea un traseu pietonal și verde între Gară și centrul istoric, dacă proiectul de peste 45 milioane lei primește undă verde de la Consiliul Local.

Municipalitatea vrea să realizeze un coridor pietonal între Gară și Piața Mare. Proiectul are o valoare ce depășește 45 de milioane de lei și va fi supus votului consilierilor locali în ședința de la finalul lunii octombrie.

Consiliul Local Sibiu va dezbate joi, 29 octombrie 2026, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Crearea unui coridor favorabil deplasărilor nemotorizate pentru a face legătura între zona istorică pietonalizată și Gară (de la str. Constituției la Piața Mare pe străzile General Magheru și Avram Iancu)”.

Investiția propusă are o valoare totală de 45.341.546,58 lei cu TVA, din care 31.773.616,79 lei sunt alocate pentru construcție și montaj. Finanțarea va fi solicitată prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 8.0 – „O regiune atractivă”, Obiectivul Specific 5.1, axat pe dezvoltarea urbană integrată și regenerarea spațiilor publice.

Piața Mare și Gara, legate printr-un coridor pietonal

Proiectul prevede amenajarea unei suprafețe de 10.136 mp, cu accent pe spații pietonale (6.003,40 mp), spații verzi (771 mp), mobilier urban (102 obiecte) și plantarea a 68 de arbori. De asemenea, sunt prevăzute 2.647,60 mp pentru circulație auto și 714 mp pentru parcaje, însă accentul cade pe reducerea spațiului destinat autovehiculelor în favoarea mobilității nemotorizate.

Potrivit raportului de specialitate, coridorul va lega Gara Sibiu de centrul istoric, traversând străzile Constituției, General Magheru și Avram Iancu, până la Piața Mare. Proiectul urmărește reorganizarea profilului stradal, extinderea zonelor pietonale, integrarea traseelor pentru biciclete și crearea unor mini-piațete pentru activități comunitare și culturale de mică anvergură.

Documentația tehnico-economică a fost finalizată la faza Proiect Tehnic de execuție, iar devizul general a fost întocmit de Modul 28 SRL. Printre obiectivele urmărite se numără creșterea suprafețelor plantate, modernizarea mobilierului urban și a iluminatului public, precum și punerea în valoare a patrimoniului construit și a principalelor obiective culturale, educaționale și administrative de pe traseu.

Prin această investiție, Primăria Sibiu vizează o dezvoltare urbană durabilă, cu accent pe mobilitatea activă, confortul și siguranța pietonilor, dar și pe stimularea economiei locale și a vieții culturale în zona centrală. Implementarea proiectului depinde de aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local și de obținerea finanțării europene.

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