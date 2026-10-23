Pe scurt: Traseul pietonal de pe malul Cibinului va avea platforme suspendate, zone de odihnă și iluminat modern. Proiectul intră la vot în Consiliul Local Sibiu.

Traseul pietonal ce se va realiza de-a lungul râului Cibin va costa mai mult decât se estimase inițial. Consilierii locali vor aproba, săptămâna viitoare, noua valoare.

Actualizarea costurilor vine după finalizarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de execuție, care a impus adaptări față de soluțiile inițiale din Studiul de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiției crește la 47,6 milioane lei

Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea totală a investiției pentru amenajarea traseului pietonal ajunge la 47.647.551,43 lei cu TVA, din care 33.642.386,78 lei cu TVA reprezintă costurile pentru construcții și montaj. Comparativ cu indicatorii aprobați anterior, suma crește de la 34.896.519,53 lei cu TVA la noul prag, ca urmare a introducerii unor lucrări suplimentare și a adaptării la condițiile de pe teren.

Traseul pietonal va avea o lungime de 1.838 metri, dintre care 206,88 metri vor fi alei suspendate pentru a asigura continuitatea în zonele dificile și pentru a limita terasamentele continue. Restul de 1.631,12 metri vor fi trasee pe sol. Proiectul prevede și cinci platforme suspendate de observare, nouă amenajări speciale pentru accesibilizare și observare a biodiversității, 11 zone de odihnă și lectură, precum și lucrări de protecție cu anrocamente și palplanșe metalice.

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În cadrul investiției vor fi plantați 186 de arbori noi și 106 arbuști nativi, pe o suprafață de spațiu verde reabilitată și modernizată de 18.447,28 metri pătrați. Infrastructura va fi completată cu 72 de stâlpi de iluminat și 54 de camere de supraveghere, pentru siguranța utilizatorilor. Mobilierul urban va fi adaptat la expunerea la umiditate și la riscul de inundare temporară, fiind prevăzute materiale și prinderi durabile, evacuarea apei și posibilitatea de curățare și reparații rapide.

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a fost necesară pentru ca proiectul să poată fi depus spre finanțare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, pe Prioritatea 3 – Investiții în infrastructura verde și albastră în mediul urban. Acțiunile vizează conservarea biodiversității urbane, amenajarea malurilor și reducerea riscului de inundații și eroziune.

Documentația tehnică a fost elaborată de GG Tehnic Proiect SRL, iar Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sibiu vor asigura implementarea prevederilor hotărârii, dacă aceasta va fi aprobată de consilierii locali.

Proiectul traseului pietonal de-a lungul Cibinului va intra la vot în ședința Consiliului Local Sibiu din 29 octombrie 2026, iar dacă va fi aprobat, Primăria va putea solicita finanțare europeană pentru realizarea investiției.

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