Pe scurt: Apariția rară a unui pește-vâslă uriaș pe coasta din Chile a alimentat superstițiile despre catastrofe iminente, deși cercetările nu confirmă legătura cu cutremurele.

Un pește-vâslă uriaș a fost adus la mal pe coasta din Chile, atrăgând atenția comunității locale și a cercetătorilor.

Potrivit Libertatea, exemplarul măsura aproape 4,8 metri lungime, avea un corp argintiu, asemănător unei panglici, și o aripă dorsală roșiatică, conform informațiilor furnizate de centrul CIFAMAC (Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetaceos Marine).

Specia, cunoscută științific drept Regalecus glesne și popular sub numele de pește-vâslă uriaș, trăiește de obicei la adâncimi de aproximativ 900 de metri. Din acest motiv, aparițiile sale la suprafață sunt extrem de rare și, de fiecare dată, stârnesc reacții puternice în rândul localnicilor și pe rețelele sociale.

După descoperirea peștelui, utilizatorii rețelelor sociale din Chile au început să speculeze despre o posibilă catastrofă iminentă, unii numind apariția „semn rău”. Astfel de superstiții sunt alimentate de vechi credințe potrivit cărora peștele-vâslă ar prevesti cutremure sau alte dezastre naturale.

Cercetările nu confirmă legătura dintre peștele-vâslă și dezastrele naturale

Totuși, legătura dintre aparițiile acestei specii și dezastrele naturale nu este susținută de date științifice. Cercetări realizate de experți japonezi în 2019, care au analizat 336 de cazuri de pești de adâncime și 221 de cutremure cu magnitudinea peste 6.0 produse între 1928 și 2011, nu au identificat o corelație concludentă.

„Doar un singur caz părea să corespundă criteriilor de timp și spațiu”, au concluzionat cercetătorii citați.

Chile se află într-o zonă seismică activă, unde Placa Nazca se scufundă sub Placa Sud-Americană, generând frecvente cutremure și activitate vulcanică. Acest context geologic contribuie la sensibilitatea localnicilor față de orice semn care ar putea prevesti un eveniment major.

Peștele-vâslă uriaș continuă să fascineze oamenii datorită rarității și misterului său. În trecut, exemplare similare au fost descoperite în Mexic, Indonezia și Tasmania, unde au declanșat reacții și speculații asemănătoare privind posibile dezastre.

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