Ziua Armatei României va fi marcată duminică, 25 octombrie 2026, prin ceremonii militare organizate la Sibiu și în Sebeșu de Jos. Evenimentele vor include depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele dedicate eroilor.

Manifestările sunt organizate de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și structurile militare din Garnizoana Sibiu, în colaborare cu autoritățile publice locale, Mitropolia Ardealului și mai multe asociații ale militarilor și veteranilor.

Prima ceremonie va avea loc de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor din Pădurea Dumbrava, Sibiu.

De la ora 12:00 este programată o a doua ceremonie, la Cimitirul Eroilor Militari din Sebeșu de Jos, comuna Turnu Roșu.

La organizarea manifestărilor participă și Asociațiile Naționale ale Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Cultul Eroilor „Regina Maria”, Veteranii de Război și Veteranii din Teatrele de Operații.

Ceremoniile sunt organizate cu ocazia Zilei Armatei României, sărbătorită anual pe 25 octombrie, și vor cuprinde momente de comemorare și depuneri de coroane în memoria militarilor căzuți la datorie.

Comentarii