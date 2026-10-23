Pe scurt: Copiii au aflat cum funcționează primăria și au folosit un sistem digital pentru a-și exprima impresiile despre vizită.

Elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnazială „Samuil Micu” din Sadu au vizitat vineri, 23 octombrie 2026, sediul Primăriei Sadu, în cadrul programului „Școala Altfel”.

Potrivit Primăriei Sadu, vizita a avut ca scop familiarizarea elevilor cu modul de funcționare al administrației locale.

Copiii au fost primiți la Casa Comunei – Primăria Sadu, unde au participat la o prezentare generală despre activitatea instituției și rolul administrației publice în viața comunității. Ulterior, elevii au vizitat fiecare compartiment al primăriei, descoperind ce presupune munca din spatele serviciilor oferite zilnic locuitorilor comunei.

Pe parcursul vizitei, elevii au adresat întrebări și au dialogat cu angajații, încercând să înțeleagă cum se iau deciziile la nivel local, cum sunt gestionate problemele comunității și cât de importantă este colaborarea dintre administrație și cetățeni.

Reprezentanții primăriei au subliniat importanța implicării tinerilor și a educației civice pentru viitorul comunității.

La final, copiii au avut ocazia să își exprime impresiile despre experiență folosind sistemul digital de feedback instalat în holul instituției. Acest sistem le-a permis să evalueze vizita și să contribuie la îmbunătățirea modului în care primăria interacționează cu cetățenii, indiferent de vârstă.

Primăria Sadu a mulțumit elevilor și doamnei director Cristina Băncioiu pentru participare și pentru entuziasmul cu care au descoperit lumea administrației locale.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre Primăria Sadu primește cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie.

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