Pe scurt: Polițiștii au descoperit peste 264.000 de lei și 1.650 de euro la percheziții, suspectând că provin din activitatea ilegală a tânărului.

Un bărbat de 28 de ani din București este anchetat de polițiștii din Ilfov după ce ar fi exercitat profesia de medic fără a deține această calitate, timp de trei ani, într-un punct de lucru din orașul Bragadiru, județul Ilfov.

Potrivit Mediafax, polițiștii au deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Joi, 22 octombrie 2026, anchetatorii au efectuat percheziții la două adrese din București și Bragadiru. În urma acestor acțiuni, au fost găsiți și ridicați 264.100 de lei și 1.650 de euro, sume despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracțională a presupusului fals medic.

La percheziții au participat și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Ilfov, care au suspendat activitatea punctului de lucru al clinicii unde bărbatul profesa.

De asemenea, reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România urmează să stabilească măsurile legale privind aparatura medicală utilizată în cadrul clinicii.

Tânărul a fost dus la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov pentru audieri și continuarea cercetărilor.

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