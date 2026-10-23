Pe scurt: Filarmonica Sibiu lansează pachetele de bilete pentru stagiunea 2026–2027, oferind publicului acces la concerte simfonice, recitaluri și evenimente educative. Programul este disponibil pe site-ul oficial și în aplicația mobilă.

Filarmonica de Stat Sibiu a anunțat punerea în vânzare a pachetelor de bilete pentru primul trimestru al stagiunii 2026–2027, acoperind evenimentele programate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2026. Potrivit comunicatului transmis de instituție, publicul poate consulta programul complet pe site-ul filarmonicasibiu.ro și în aplicația mobilă Filarmonica Sibiu, având astfel posibilitatea de a-și planifica participarea la evenimentele din această perioadă.

Programul stagiunii aduce concerte, recitaluri și ateliere pentru copii

Programul primelor trei luni ale stagiunii cuprinde concerte simfonice și camerale, recitaluri, concerte educative și ateliere dedicate copiilor. Reprezentanții Filarmonicii au precizat că agenda culturală va fi completată în perioada următoare cu noi evenimente, printre care se numără vernisaje și conferințe. Activitățile vor avea loc atât la Sala Thalia, cât și în alte spații culturale din Sibiu, oferind publicului ocazia de a descoperi repertorii, artiști și formule muzicale variate.

Octavian Gheorghiu, manager interimar al Filarmonicii de Stat Sibiu, a declarat: „Ne dorim ca noua stagiune să ofere publicului atât concertele simfonice consacrate, cu care s-a obișnuit, cât și evenimente care să îi deschidă noi perspective și să îi ofere experiențe culturale diverse. Am pregătit un program variat, adresat tuturor generațiilor, iar în perioada următoare vom anunța și alte proiecte artistice și educative. Îi invităm pe sibieni să descopere programul primului trimestru al stagiunii și să ne fie alături în această nouă etapă a vieții muzicale sibiene.”

Pachetele de bilete oferă publicului posibilitatea de a-și rezerva din timp locurile pentru

concertele incluse. Programul stagiunii, informațiile despre evenimente și detaliile privind

achiziționarea biletelor sunt disponibile pe site-ul oficial al Filarmonicii de Stat Sibiu,

filarmonicasibiu.ro, și în aplicația mobilă Filarmonica Sibiu. Agenda evenimentelor va fi

actualizată pe măsură ce vor fi anunțate noi proiecte.

Prin programul stagiunii 2026–2027, Filarmonica de Stat Sibiu își continuă activitatea artistică și educativă, adresându-se atât publicului fidel concertelor simfonice, cât și celor care doresc să descopere muzica prin experiențe culturale variate. Evenimentele sunt gândite pentru a atrage toate categoriile de vârstă și pentru a diversifica oferta culturală a orașului.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Sibiu, care susține astfel dezvoltarea vieții culturale locale.

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