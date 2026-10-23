Pe scurt: Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut și propus pentru arestare preventivă, fiind acuzat de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual față de mai multe studente.

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader și lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii au solicitat vineri, 23 octombrie 2026, arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, potrivit Mediafax.

Procurorii îl acuză de viol și folosirea funcției în scop sexual

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a transmis că Alexandru Toader este anchetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Acuzațiile vizează fapte care ar fi fost comise asupra mai multor studente ale universității. „Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, se arată în comunicatul procurorilor, citat de g4media.ro.

Deoarece Alexandru Toader are și calitatea de notar, propunerea de arestare va fi analizată de un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Iași.

Ancheta a pornit după acuzațiile publice ale unor foste studente

Potrivit sursei citate, ancheta a început în noiembrie 2025, când două foste studente l-au acuzat public pe lector că le-ar fi făcut avansuri sexuale pentru a le promova la examen. La acel moment, Alexandru Toader a refuzat să comenteze acuzațiile.

Comisia de Etică a universității a deschis o anchetă internă, iar Consiliul Facultății de Drept a recomandat, cu unanimitate de voturi, ca lectorul să fie suspendat de la predare până la clarificarea situației.

Tudorel Toader susține că dosarul fiului său este un atac la adresa sa

Tudorel Toader, fost rector al universității ieșene, a reacționat public, afirmând că dosarul fiului său reprezintă, de fapt, un atac la adresa sa. „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris el pe Facebook.

El a susținut că o avocată cu probleme penale le-ar fi „motivat” pe cele două studente să facă declarații împotriva fiului său, pentru a-și ușura propria situație juridică. „Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni”, a mai scris Tudorel Toader, adăugând că are încredere că magistrații îl vor pune în libertate.

Pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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