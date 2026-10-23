Florin Giubega este noul prefect al județului Sibiu, iar Alexandru Mihai Dan este noul subprefect.

Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, a confirmat, pentru Ora de Sibiu, că Florin Giubega și Alexandru Mihai Dan sunt nominalizările PSD pentru funcțiile de prefect și subprefect în județul Sibiu.

Florin Giubega se întoarce la Prefectură

Florin Giubega nu se află la prima experiență în cadrul instituției, el ocupând anterior funcția de subprefect al județului Sibiu în perioada octombrie 2024 – aprilie 2026.

Din punct de vedere educațional, acesta a absolvit în 2013 Facultatea de Inginerie, specializarea Ingineria Transportului și a Traficului, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, iar în anul 2025 a finalizat Programul de formare specializată pentru numirea într-o funcție de demnitate publică de prefect și subprefect la Institutul Național de Administrație (INA).

Parcursul său profesional combină administrația publică cu activitatea în mediul privat și industrial. A fost administrator al companiei FLAT AUTOTEILE/QUALITY RIDE între anii 2016 și 2024, manager de calitate și inginer la Jahn Interprof (2014–2018) și șef de schimb/inginer de proces în cadrul Marquardt Schaltsysteme (2012–2014).

Alexandru Mihai Dan, noul subprefect nominalizat de PSD

Alexandru Mihai Dan, propunerea social-democraților pentru funcția de subprefect, provine din domeniul juridic și financiar-bancar. Acesta a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în anul 2020, urmând ulterior un program de Master în Drept European în cadrul aceleiași universități (2020–2021). Conform CV-ului său, din 2021 deține o certificare de expert în accesarea fondurilor structurale și de coeziune.

Experiența sa profesională include activitatea în sectorul bancar la BRD, unde a lucrat ca Manager Clientelă și Operațiuni (2023–2026), trecând ulterior pe poziția de Specialist Echipă Mobilă. De asemenea, acesta are experiență administrativă și de consultanță juridică, activând anterior ca consilier juridic și funcționar administrativ la UnionTax (2021–2022).

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