Pe scurt: Grecia devine una dintre primele țări europene care impune restricții stricte pentru accesul minorilor la rețelele sociale. Platformele au la dispoziție două luni și jumătate pentru a implementa verificarea vârstei.

Parlamentul Greciei a adoptat vineri, 23 octombrie 2026, o lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la platformele de socializare.

Potrivit Mediafax, măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și obligă platformele online să implementeze mecanisme stricte de verificare a vârstei utilizatorilor.

Legea a fost adoptată cu majoritate de voturi, fiind susținută de partidul de guvernământ, Noua Democrație. Formațiunea de opoziție PASOK s-a abținut, iar celelalte partide prezente la vot s-au opus. Autoritățile de la Atena au transmis că această reglementare are scopul de a sprijini părinții în combaterea fenomenului de „doomscrolling”, care afectează somnul, concentrarea și relațiile sociale ale copiilor.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a precizat că platformele de social media au la dispoziție două luni și jumătate pentru a pune la punct un sistem de verificare a vârstei, care să asigure și protecția vieții private a utilizatorilor. Noile reglementări stabilesc că data de 1 ianuarie va fi considerată data de referință pentru împlinirea vârstei tuturor persoanelor născute în același an calendaristic.

Astfel, copiii născuți în 2012 vor putea accesa rețelele sociale abia de la 1 ianuarie 2027, chiar dacă împlinesc efectiv 15 ani mai târziu în cursul anului.

Subiectul interzicerii accesului copiilor la rețelele de socializare este tot mai prezent în dezbaterea publică din Europa, fiind discutat în state precum Slovenia, Marea Britanie, Austria și Spania. Australia a devenit anul trecut prima țară din lume care a restricționat accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

Ora de Sibiu a scris, în mai 2026, despre măsurile dure adoptate de Grecia împotriva evaziunii fiscale, inclusiv interzicerea plăților cash peste 500 de euro.

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