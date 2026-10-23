Pe scurt: Copiii din Sărata au primit sprijin concret pentru școală prin campania „Încălțăm România desculță”. Află cine a distribuit ajutoarele și ce au primit micuții.

Campania „Încălțăm România desculță”, derulată la nivel național de Asociația „Glasul Vieții” din Iași, a ajuns luni, 19 octombrie 2026, în satul Sărata din județul Sibiu.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, acțiunea a vizat sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile din această comunitate rurală.

Echipa Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului a fost cea care a distribuit ajutoarele către copiii din Sărata. Aceștia au primit ghiozdane, haine și încălțăminte, oferindu-le astfel un sprijin concret pentru a putea merge la școală în condiții mai bune și pentru a trece mai ușor peste lipsurile materiale cu care se confruntă.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului au subliniat că acest gest este un semn că micuții din comunitățile rurale nu sunt uitați și că există preocupare pentru a le asigura un start mai bun în educație.

„Un ajutor concret pentru școală și un semn că acești copii nu sunt uitați. Continuăm să îmbrăcăm și să încălțăm România desculță!”, au transmis organizatorii campaniei.

Campania „Încălțăm România desculță” are ca scop principal sprijinirea copiilor din medii defavorizate din întreaga țară, oferindu-le articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și rechizite necesare pentru școală.

Acțiunea din Sărata face parte dintr-un efort mai larg de a reduce abandonul școlar și de a îmbunătăți condițiile de trai pentru copiii aflați în dificultate.

Campania va continua și în alte localități din județul Sibiu și din țară, organizatorii anunțând că vor menține eforturile de a ajunge la cât mai mulți copii care au nevoie de ajutor.

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