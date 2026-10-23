Pe scurt: Polițiștii din Porumbacu de Jos au pus în aplicare un mandat de închisoare la Scoreiu. Vezi detaliile cazului și ce pedeapsă a primit bărbatul.

Polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au identificat, joi, 22 octombrie 2026, pe raza localității Scoreiu, un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în aceeași localitate, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit IPJ Sibiu, mandatul a fost emis de Judecătoria Avrig pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul a fost condamnat la 1 an și 11 luni de închisoare cu executare. După identificare, polițiștii l-au condus și încarcerat la Penitenciarul Aiud, unde își va executa pedeapsa stabilită de instanță.

În ultimele luni, polițiștii din județul Sibiu au pus în aplicare mai multe mandate de executare a pedepsei cu închisoarea pentru diverse infracțiuni.

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre un caz similar la Laslea, unde un bărbat a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud după ce a fost identificat de polițiștii din Dumbrăveni.

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