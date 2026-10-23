Inteligența artificială ia pâinea de la gură graficienilor din Sibiu. Unii prevăd sfârșitul meseriei: „Nu văd de ce n-ar muri”

Un afiș făcut în câteva minute cu ChatGPT, un logo generat gratuit și încă un client care nu mai bate la ușa unui grafician. Inteligența artificială schimbă regulile într-o meserie în care creativitatea era, până nu demult, apanajul oamenilor. Trei graficieni din Sibiu povestesc cum le este afectată munca, de ce unii clienți se întorc la profesioniști și dacă mai merită să te apuci astăzi de design.

Anul ăsta, Halloween-ul a umplut de dovleci, lilieci și lune pline paginile de Facebook ale afacerilor. Clinicile de estetică își anunță ofertele la botox cu femei cu pielea perfectă, care nu există în realitate. Un cabinet de ginecologie promovează consultații gratuite printre dovleci și frunze ruginii. Un atelier de sculptat dovleci din Gușterița are un afiș cu titluri în engleză și familii care par scoase dintr-o reclamă americană.

Afișe realizate cu ajutorul inteligenței artificiale

Nu e vorba doar de sărbători. O școală de dans caută instructor cu o imagine în care trei fete dansează pe un pod ce seamănă cu Podul Minciunilor. Un curs de contabilitate e promovat de o contabilă zâmbitoare, care nu există. Iar cel mai ironic exemplu e o firmă din Sibiu care caută un designer grafic printr-un afiș generat tot cu inteligența artificială.

Afișe realizate cu ajutorul inteligenței artificiale

Toate par făcute cu programe precum ChatGPT sau Gemini: colorate, încărcate, lucioase și pline de greșeli pe care un grafician nu le-ar fi lăsat să treacă. Pe un afiș scrie „Oferte de Hallowen”, pe altul „mezoterapie Babayface”. Iar calendarul cabinetului de ginecologie arată că 1 octombrie a picat miercuri, ca în 2025, deși anul ăsta a fost joi.

Fiecare astfel de afiș e o comandă care nu a mai ajuns la un grafician. Iar tocmai lucrările mici le aduceau graficienilor bani constant.

Am vrut să aflăm cât de mult se simte asta la Sibiu, așa că am stat de vorbă cu trei oameni care trăiesc din design și publicitate. Toți spun că cererile au scăzut. Unul crede că meseria are zilele numărate. Ceilalți doi spun că mulți dintre cei care încearcă singuri ajung, până la urmă, tot la un profesionist.

Alexandru Burtea

„Nu văd de ce n-ar muri”. O predicție sumbră pentru 2029

Alex Burtea lucrează în publicitate de peste 20 de ani și conduce agenția Push. Pe el, spune, noua tehnologie îl afectează „extrem de puțin”, dar pentru meserie e cel mai pesimist dintre cei trei. L-am întrebat dacă designul grafic ar putea dispărea. „Nu văd de ce n-ar muri. Eu, care am trăit din asta toată viața.”

Motivul, spune el, e că oamenii vor totul repede și fără bătăi de cap: „Toată lumea merge către confort, către super viteză și gândesc că nu mai are sens să plătească un designer.” Și dă un termen: „Vorbesc de 2028-2029.”

Graficianul spune că programele precum ChatGPT, Claude sau Gemini vor uniformiza totul și vor împinge designul spre un minimalism fără prea multă creativitate: „Totul se face așa, ca o pâlnie către super super minimalizat.” Ritmul în care evoluează tehnologia nu-i lasă multe speranțe: „Inteligența artificială învață și crește exponențial. Nu cred că anul ăsta e de două ori mai bun ca anul trecut. Anul ăsta e de patru ori mai bun și peste doi ani de 18 ori mai bun.”

Va rămâne, crede el, o nișă, pentru cei care au nevoie de un design cu adevărat, „așa cum sunt oamenii care apreciază un ceas făcut la comandă”. Spune că se va întări „latura de consumatori care apreciază că e human made (făcut de om)”. Pentru marea masă a clienților comerciali, însă, designul grafic „încet și sigur se duce”.

Cristian Simina

Telefonul nu mai sună ca înainte. „Acum, aproape deloc”

Cristian Simina face design grafic de ani buni, de la branding și print până la interfețe de aplicații. Printre proiectele lui se numără și aplicații software pentru Porsche Germania. Nu se plânge că ar avea mai puțin de lucru, dar a observat o schimbare care dă de gândit.

„Acum câțiva ani primeam cereri de joburi, câte 2-3 pe săptămână, acum aproape deloc. […] Vorbesc de solicitări, nu de volumul de lucru. Volumul de lucru la mine e mai mult sau mai puțin același ca acum ceva timp. […] Nu mai primesc atâtea cereri, pe care și acum cinci-șase ani le refuzam, marea majoritate, pentru că un om poate să facă cât poate să facă un om.”

Explicația lui: „Trăim în economia în care trăim și toată lumea e speriată. […] Și industria software și tot ce ține de vizual e cumva speriată să angajeze un designer grafic, pentru că toată lumea presupune că poate să facă treaba asta singur, și nu e cazul.”

Claudiu Făgădar, de la Brand Square, a simțit același lucru. Nu a pierdut clienți direct, dar spune că diferența se vede: „Nu direct, dar a scăzut numărul de clienți potențiali. Cumva se simte.”

„Este afectat destul de tare, dar nu la nivelul la care se pierde un business la momentul de față, dar în viitor probabil o să se infiltreze și piața în direcția asta. […] Dar da, se vede clar o scădere la cerere, pentru că pentru imagini banale și postări de social media majoritatea le folosesc acum.”

Claudiu Făgădar

Afișe cu greșeli și imagini trase la indigo, peste tot prin oraș

Afișele de care vorbeam la început nu păcălesc un ochi format. Toți trei le recunosc din prima.

„Toate bannerele de pe drum și toate se văd imediat când sunt cu GPT și problema la ele e că […] nu arată neapărat rău, dar sunt foarte aglomerate și se pierde informația principală pe care vrei s-o transmiți”, spune Claudiu Făgădar. Crede că publicul a început deja să le respingă: „În momentul de față deja sunt generice imaginile cu GPT, de exemplu, și lumea cam fuge de ele. Adică deja se observă și o reacție la treaba asta.” Cristian Simina le recunoaște la fel de ușor, mai ales pe rețelele sociale: „Se vede de la o poștă.”

„Doamne, e plin”, răspunde Alex Burtea când îl întrebăm dacă a văzut prin oraș afișe și logo-uri făcute cu ChatGPT sau alte programe similare. Spune că, de cele mai multe ori, rezultatul e departe de ce ar livra un profesionist. Pune totul pe seama efectului Dunning-Kruger: cu cât știi mai puțin despre un domeniu, cu atât ai mai multă încredere în tine. „Oamenii pentru că nu au abilități […], mi se pare că au atins un punct mult peste ce știu ei.”

Unul din proiectele lui Claudiu Făgădar

Logo-uri făcute gratis, dar inutilizabile. Clienții ajung tot la specialiști

Cel mai des, oamenii ajung la Brand Square cu un logo generat deja cu ChatGPT sau Gemini. Și de aici începe, cum spune Claudiu Făgădar, „o discuție destul de complexă”.

„Oamenii nu înțeleg că ce generează ei nu e neapărat un logo, e o imagine care, în principiu, nu se poate folosi ca logo. […] Adică ei ar vrea să fie exact la fel, dar vectorial, să îl poată folosi la print și altceva. Deci, în principiu, se poate, dar adaptat. Adică un logo nou.”

“AI-ul” a generat personaje cu șase degete. Clientul a ajuns la un grafician

Te-ai aștepta ca, odată cu apariția acestor programe, prețurile să scadă. Nu s-a întâmplat. Niciunul dintre cei trei nu a lăsat din preț. „Din contră”, spune Cristian Simina, care are chiar povestea inversă.

Un client cu activitate la nivel național, cu rădăcini în Sibiu, a venit la el pentru niște șabloane de Instagram și Facebook și pentru cadre de video. Între timp, departamentul lor de marketing încercase deja să-și genereze singur materialele pentru trusturile media. Rezultatul nu i-a mulțumit: un personaj cu șase degete, altul căruia nu i se vedea fața cum trebuie.

Graficianul a refăcut el materialele, de data asta fără greșeli. „Am făcut același lucru și eu, cu cunoștințele mele”, spune Cristian Simina. Iar clientul a fost mulțumit.

Pe parcurs, a observat că identitatea vizuală a firmei nu era unitară, așa că le-a propus să refacă mai multe materiale, nu doar cele cerute inițial. Clientul a acceptat. „De la discuția inițială am mărit bugetul pentru lucrarea asta de vreo 5 ori sau de 6 ori și acum e un client recurent la mine.”

Claudiu Făgădar spune că oamenii se întorc, mai devreme sau mai târziu, la profesioniști: „Într-un final, cine nu era tehnic inițial nu o să fie tehnic nici în partea următoare și atunci, inevitabil, tot la cineva care are cunoștință o să se întoarcă. Adică poți să te folosești de inteligența artificială, dar dacă nu știi exact ce să ceri și cum să implementezi ce îți dă, tot nu ai făcut mare lucru.”



Munca de câteva zile, rezolvată în numai câteva ore

Paradoxul e că niciunul dintre ei nu fuge de noile unelte. Doar că nu le folosesc pentru a întocmi lucrarea finală.

„Mai mult decât oricine, crede-mă”, răspunde Alex Burtea când îl întrebăm dacă lucrează cu astfel de programe. La Push, le folosesc mai ales pentru programare, securitate cibernetică și dezvoltare web.

În grafică și fotografie, însă, ele ajung în lucrările predate clienților „extrem de puțin”, spune Alex Burtea. Asta nu înseamnă că lipsesc. Sunt deja ascunse în uneltele pe care profesioniștii le folosesc de ani buni: programele de editare foto au astfel de funcții de mult timp, iar aparatele foto le folosesc ca să urmărească subiectul.

Cristian Simina folosește programe precum ChatGPT sau Claude aproape zilnic, ca pe un asistent. „Ajung la niște rezultate mult, mult mai rapid decât înainte, adică 2-3 zile de research (documentare) pe care le făceam acum 5-6 ani mi le rezolv în două-trei ore. Acum, repet, ghidat și specific pe ce am eu nevoie.”

La fel cu munca repetitivă din programul de design: „Pierdeam câteva zile bune sau poate săptămâni. Și acum, de când am un cowork (o colaborare) […], task-urile astea merg mult mai repede și mă pot concentra pe alte lucruri mai importante.”

Când a apărut fotografia, pictorii se temeau că vor rămâne fără lucru

Cristian Simina a experimentat cu astfel de programe înainte să fie la modă. Acum patru ani a expus, în foaierul Primăriei Sibiu, lucrări realizate cu inteligență artificială. Atunci a fost întrebat pentru prima dată dacă se teme că tehnologia îi va lua locul de muncă, iar răspunsul l-a găsit în istoria fotografiei.

„La sfârșitul anilor 1800 sau începutul 1900, când a apărut aparatul foto, toată lumea era speriată, și mai cu seamă artiștii care pictau, desenau. Și artiștii plastici în special erau speriați de aparatul foto. […] Și uite că sunt joburi care n-au dispărut, adică pictorii. Încă mai există graficieni care desenează cu mâna, cu creionul și cu tuș, nu cu pixelul.”

Expoziția i-a arătat și ce nu poate face un program: vizitatorii i-au recunoscut imediat lucrările, după stil, pentru că le ghidase pas cu pas. Concluzia lui: „Nu putem încă să neglijăm input-ul (aportul) uman în tot ceea ce facem.”

Ironia e că aparatul foto, care îi speria odinioară pe pictori, folosește azi el însuși aceeași tehnologie, cum ne amintea Alex Burtea.

„Caută altceva” sau „Nu există drumul scurt”. Trei sfaturi, trei perspective

La întrebarea ce i-ar spune unui tânăr care vrea să se apuce acum de design, cei trei au dat trei răspunsuri complet diferite.

Alex Burtea nu stă pe gânduri: „Caută altceva.” Și explică: „Până ajungi să fii un bun profesionist, îți trebuie ani de zile. Te apuci acum de chestia asta, peste ani de zile [tehnologia] va fi acolo unde trebuie. Eu zic că în doi-trei ani nu ne mai punem problema. […] Oricât de prost e el acum pe design, eu nu aș recomanda.” Designul industrial, în schimb, i se pare o meserie cu viitor.

Claudiu Făgădar spune că un tânăr se poate apuca, poate mai degrabă de web design sau de programare. Vede însă o problemă mai mare: firmele nu mai vor să-i învețe pe cei la început de drum. Am scris recent și noi despre asta, în articolul „Un tânăr din Sibiu a trimis 500 de CV-uri și a fost chemat la doar trei interviuri. De ce se angajează tot mai greu începătorii”.

„Toată lumea angajează doar seniori. Nimeni nu mai angajează începători, nimeni nu mai vrea să învețe pe nimeni, dar seniorii aceștia o să dispară la un moment dat și atunci o să fie iar o criză de experți în domeniu […], pentru că, nemaifiind juniori, angajații nu pot să crească. […] O să fie iar cerere pe partea asta, cel puțin pe programare. Dar acum da, o să fie încă o scădere.”

Cristian Simina are 42 de ani, deși spune că în suflet are „cel puțin 12-14”. Nu se teme: „Nu mi-e teamă că rămânem fără job-uri, cu toate că acum, față de acum 4 ani, ajung mai greu la un proiect nou.” Sfatul lui e cel mai lung, și poate cel mai important:

„No shortcuts (fără scurtături). Nu există drumul scurt. Adică, dacă vrei să faci bine ceea ce faci, trebuie să repeți la infinit, până doare, până curge sânge din buricele degetelor.”

„Și la fel e și cu inteligența artificială. Adică e un tool, dar un tool sau o unealtă. Tu poți să tai copaci și cu o lopată sau cu un hârleț. Poți, dar e mult mai greu. Și o să te doară mâinile la sfârșit. E mai ușor să o faci cu un topor, nu-i așa?”

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