După două înfrângeri la rând, Inter Sibiu a câștigat vineri la Câmpulung, scor 2-1 și a rvenit în lupta pentru un loc de play-off.

Muscelul a deschis scorul în minutul 20, prin Ionuț Doinea, însă echipa lui Mihai Ianc a depășit rapid momentul dificil.

Inter a egalat în minutul 37, prin Matei Moraru, rămas singur cu portarul printr-o pasă excelentă a lui Bărculeț. A fost 1-1 la pauză.

După pauză, în minutul 53, sibienii au trecut în avantaj după reușita lui Bogdan Rotar, pasa decisivă venind de la același căpitan, Ionuț Bărculeț. De remarcat că golgheterul Rotar rămâne arma secretă a sibienilor, el intrând din nou pe parcursul jocului.

Oaspeții au jucat foarte bine în repriza secundă, împotriva unui adversar dificil, dar nu au mai reușit să puncteze.

S-a terminat 2-1 pentru Inter, care obține astfel la Câmpulung trei puncte mari și iese din pasa negativă a celor două înfrângeri consecutive.

Cu 18 puncte din 10 meciuri, Inter Sibiu rămâne pe locul 5 în serie și continuă lupta pentru un loc de play-off.

INTER: Bărbat – Stoica (A. Mihai 78), Bejan, Stoia – Bârză, Neamțiu, Bărculeț, Taifas (Onețiu 61) – Ritivoi (Dancu 78), Gondiu (Rotar 31), Moraru (Mitran 78).

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