Pe scurt: Proiectele europene ale CJ Sibiu aduc investiții majore în reducerea consumului de energie și modernizarea clădirilor publice. Spitalele și alte instituții vor beneficia de tehnologii verzi.

Consiliul Județean Sibiu a prezentat, la deschiderea Târgului Internațional RoEnergy Timișoara, proiectele sale de eficientizare energetică finanțate din fonduri europene, cu o valoare totală de peste 180 de milioane de lei.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, aceste investiții urmăresc reducerea consumului de energie din rețelele publice, scăderea costurilor la electricitate și gaze naturale, precum și diminuarea amprentei de carbon.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat că administrația județeană urmărește atât noile linii de finanțare pentru modernizarea și eficientizarea energetică a tuturor clădirilor aflate în administrare, cât și tehnologiile de ultimă generație pentru producerea și stocarea energiei verzi.

„Avem nevoie de soluții moderne care să reducă risipa de energie și costurile de funcționare, să crească siguranța instalațiilor și să ofere condiții mai bune oamenilor care beneficiază de serviciile instituțiilor județene, inclusiv ale celor trei spitale pe care le administrăm”, a precizat Daniela Cîmpean.

Printre cele mai ample proiecte aflate în implementare se numără modernizarea și eficientizarea energetică a trei pavilioane medicale ale Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, a Pavilionului Administrativ și a Clinicii de Stomatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, precum și a Sălii „Transilvania” și a Centrului Militar Județean Sibiu.

Toate aceste investiții sunt realizate cu fonduri nerambursabile obținute prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.

La acestea se adaugă investițiile finanțate prin Fondul pentru Modernizare, care permit construirea unui parc fotovoltaic la Ațel și instalarea de sisteme fotovoltaice pe zece clădiri din patrimoniul administrației județene. Scopul acestor proiecte este de a crește independența energetică a instituțiilor publice și de a reduce impactul asupra mediului.

Târgul Internațional RoEnergy Timișoara, ajuns la ediția a 17-a, reunește expozanți din șase țări și prezintă tehnologii precum panouri fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei, invertoare, pompe de căldură și soluții de cogenerare. Aceste tehnologii sunt relevante atât pentru consumatorii industriali, cât și pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice.

Programul evenimentului a inclus intervenții ale reprezentanților autorităților publice, companiilor din domeniul energiei și tehnologiei, precum și ai mediului universitar, potrivit Comunicatului Consiliului Județean Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre Daniela Cîmpean demontează criticile la adresa costului noului spital din Sibiu.

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