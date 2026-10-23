Lacrimi, flori în culorile tricolorului și emoții greu de stăpânit: sute de studenți au depus jurământul militar la Sibiu / foto video

O zi cu o încărcătură emoțională puternică, în care mândria, bucuria și emoțiile s-au împletit cu solemnitatea momentului. Stadionul Municipal din Sibiu a fost, vineri, 23 octombrie, locul în care aproape 500 de studenți din anul I au rostit jurământul militar. În tribune, părinții și bunicii au urmărit ceremonia cu ochii în lacrimi, iar în mâinile celor veniți să-i susțină se zăreau buchete de flori în culorile drapelului național.

Dimineața a început într-o atmosferă solemnă. Rugăciunea „Tatăl nostru” a deschis ceremonia, iar apoi, sub privirile familiilor și ale oficialilor, a răsunat Imnul Național. Pentru tinerii aflați la început de drum, fiecare moment a însemnat mai mult decât o simplă ceremonie. A fost clipa în care emoțiile primelor luni de studenție s-au întâlnit cu responsabilitatea unei promisiuni făcute țării.

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▶ Vezi pagina acestui video: Lacrimi, flori în culorile tricolorului și emoții greu de stăpânit: sute de studenți au depus jurământul militar la Sibiu — VIDEO

„Mă simt foarte emoționat”

În rândul celor care au venit să le fie alături, emoțiile erau la fel de mari. Părinții își căutau copiii cu privirea, încercând să-i recunoască în formație. Unii zâmbeau, alții își stăpâneau cu greu lacrimile. Florile, îmbrățișările și privirile pline de mândrie au completat imaginea unei zile pe care familiile spun că o vor păstra mult timp în amintire.

„Mă simt foarte emoționat. Sunt onorat că sunt în cadrul Academiei Forțelor Terestre. Sunt emoționat și de prezența părinților și bunicilor. Desigur, persoanele dragi aduc mereu emoții”, a mărturisit Cristian, student în anul I la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Pentru tânăr, prezența celor dragi a dat și mai multă greutate momentului. Dincolo de uniformă și de rândurile atent aliniate, s-au văzut emoțiile unor tineri care încep un nou capitol al vieții, cu speranțe, ambiții și multă responsabilitate.

Lacrimi de emoție în ochii bobocilor

Maria, o altă studentă din anul I, a trăit ceremonia cu emoție, dar și cu bucuria împlinirii unui obiectiv important. „Mă simt foarte bine. Mă bucur că am ajuns în această zi să depun jurământul și sper ca totul să fie bine de acum înainte și să ne ajute Dumnezeu”, a spus tânăra.

A recunoscut că emoțiile au fost greu de evitat, însă chipurile cunoscute din tribune au ajutat-o să se liniștească. „Pot să zic că da, am avut emoții un pic, doar că i-am văzut pe părinții mei în audiență și m-au mai calmat”, a povestit Maria.

În tribune, mândria părinților a fost la fel de puternică precum emoția studenților. Pentru familii, ceremonia a însemnat confirmarea unei alegeri și începutul unui drum pe care copiii lor au decis să-l urmeze. „Mândră, pentru că copiii reprezintă pentru noi viitorul și aici e o alegere potrivită pentru ei”, a spus mama Mariei, cu emoția unei zile în care bucuria se împletește cu speranțele pentru anii care urmează.

Părinții, mândri de copiii lor și copleșiți de emoții

Unii părinți au venit de la sute de kilometri distanță pentru a fi martorii acestui moment. Vasile, tatăl unui student în anul I, a ajuns tocmai din Tecuci. „Suntem foarte bine. Primul băiețel este aici de două luni. Așteptăm să o luăm acasă”, a spus acesta, înainte de a le transmite tinerilor mult succes în continuare.

Emoțiile s-au simțit și în cuvintele unui alt tată, care a recunoscut că momentul l-a copleșit. „Am venit pentru băiatul meu. E foarte frumos, frumos organizată ceremonia. (…) Nu prea am vorbe la mine și m-a emoționat foarte mult”, a mărturisit acesta.

După momentele solemne ale ceremoniei, au urmat discursurile reprezentanților instituțiilor militare. Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-locotenent Ciprian Marin, le-a vorbit tinerilor despre semnificația jurământului, despre responsabilitatea cuvântului dat și despre încrederea pe care trebuie să o inspire un viitor lider.

Acesta le-a amintit că sunt momente care rămân întipărite în memorie și în suflet, evocând propria experiență de acum 39 de ani, când a trecut printr-un moment asemănător. „Astăzi, cuvintele devin promisiune, promisiunea devine legământ, legământul – datorie”, a transmis șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

Mesajul său a pus în lumină sensul profund al jurământului militar: un angajament care nu se încheie odată cu ceremonia, ci marchează începutul unei responsabilități asumate pe termen lung.

„Jur credință patriei mele, România!”

Rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Dumitru Todoșiuc, le-a transmis studenților că jurământul militar reprezintă mai mult decât un moment solemn: este un angajament față de România, care devine parte din identitatea fiecărui viitor ofițer.

„Astăzi, aici, în fața noastră, o nouă generație de viitori ofițeri ai Armatei Române va face o promisiune României, un angajament care depășește solemnitatea acestei ceremonii și care va rămâne pentru totdeauna parte a identității noastre.

Jurământul militar nu este doar o formulă rostită în fața drapelului. Adevărata lui valoare se regăsește în fidelitatea cu care este respectat, mai ales atunci când îndeplinirea datoriei presupune curaj, devotament și sacrificiu. (…)

Vă îndemn să rostiți jurământul cu emoție, dar și cu deplina conștiință a semnificației sale. Peste ani, multe dintre detaliile acestei ceremonii se vor estompa în memorie, dar veți păstra vie amintirea clipei în care ați stat în fața drapelului, chipurile camarazilor și privirile pline de mândrie și speranță ale celor dragi.

Și, mai presus de toate, nu veți uita cuvintele: «Jur credință patriei mele, România!». Sunt cuvinte simple, dar poartă în ele greutatea unei îndatoriri extraordinare. Acest legământ nu vă promite un drum lipsit de greutăți, de îndoieli sau de încercări. Vă oferă însă un reper moral la care să vă întoarceți ori de câte ori împrejurările vă vor pune la încercare. Lumea în care vă veți îndeplini misiunea va fi complexă, imprevizibilă și neiertătoare”, a declarat acesta.

În centrul evenimentului s-au aflat cei 447 de studenți din anul I, școlarizați pentru Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Dintre aceștia, 377 de studenți – 108 fete și 269 de băieți – urmează programele de studii ale Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Alți 70 de studenți, dintre care 21 de fete și 49 de băieți, sunt școlarizați în universități civile partenere, pentru nevoile Ministerului Apărării Naționale.

Pentru toți, ziua de 23 octombrie va rămâne un reper al începutului de carieră. Pentru părinți, va fi ziua în care și-au privit copiii în uniformă, cu emoție și mândrie. Iar pentru tinerii care au rostit jurământul, va fi momentul în care promisiunea făcută a devenit un angajament personal.

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